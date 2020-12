Als "Bachelorette" wollte sie ihn 2017 nicht. Drei Jahre später sollte es zwischen Jessica Paszka und ihrem Ex-Zweitplatzierten Johannes Haller dann aber doch noch funken. Und plötzlich geht alles ganz schnell zwischen den beiden: Die 30-Jährige bestätigt in einem süßen Clip ihre Schwangerschaft.

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, jetzt ist es offiziell bestätigt: Jessica Paszka und Johannes Haller erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die ehemalige "Bachelorette" veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account ein entsprechendes Enthüllungsvideo.

Darauf ist zu sehen, wie das Promi-Pärchen zu Mariah Careys 1994er-Weihnachtshit "All I Want For Christmas Is You" den gemeinsamen Weihnachtsbaum schmückt. Paszka trägt zunächst ein weites, weißes Kleid und dreht sich tanzend geschickt von der Kamera weg, damit man sie nicht vollständig von vorne sehen kann. Gegen Ende der Aufnahmen dreht sich die 30-jährige Paszka, plötzlich in einem roten, eng anliegenden Kleid, seitlich zur Kamera und präsentiert sichtlich stolz ihren Babybauch. Dazu postete sie lediglich ein Herzchen sowie ein Engel-Emoji und schrieb dazu "Thankful", zu Deutsch "Dankbar".

"Ich bin vergeben"

Paszka war die "Bachelorette" der vierten Staffel der Kuppelshow im Jahre 2017. Damals schenkte sie im Finale eigentlich dem Metal-Schlagzeuger David Friedrich ihre letzte Rose. Haller musste sich zunächst mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Drei Jahre später funkte es dann aber doch: Bereits im August wurden die beiden eng umschlungen auf Ibiza von Kameras eingefangen.

Anfang Oktober gaben die beiden in der Late-Night-Show "Darf der das?" bekannt, ein Paar zu sein. Nach einem kurzen Einspieler, der zeigte, wie die 30-Jährige den zweitplatzierten Haller damals in der Show abservierte und stattdessen Konkurrent David Friedrich die letzte Rose gab, gestand sie auf Nachfrage des Gastgebers Chris Tall erst etwas kleinlaut in der Live-Show: "Ich bin vergeben." Und dann: "Der war grad auch zu sehen." Tall gab sich überrascht: "Nein. Du bist mit Johannes zusammen?" Die eindeutige Antwort: "Ja!"

Als Haller dann auch im Studio erschien, holten die beiden auf Drängen des Gastgebers nach, was sie 2017 versäumt hatten. "Willst du nach drei Jahren die Rose annehmen, Schatz?", fragte die Ex-"Bachelorette" ihren Ex-Zweitplatzierten. Ja, er wollte.