Eben erst hat Anna Hofbauer verraten, dass sie heimlich geheiratet hat, nun teilt die "Bachelorette" von 2014 auch ein Bild von ihrer Hochzeit. Zugleich macht sie ihrem frischgebackenen Ehemann das vielleicht schönste Kompliment von allen.

Ex-"Bachelorette" Anna Hofbauer und Schauspieler Marc Barthel haben sich im Dezember still und heimlich das Jawort gegeben. Das hatte die 32-Jährige in dieser Woche bereits verraten.

Nun hat die Musical-Darstellerin auf Instagram auch eine erste Aufnahme von ihrer romantischen Hochzeit geteilt. Darauf zu sehen ist die glückliche Braut in einem weißen Chiffonkleid, dessen Oberteil mit schimmernden Pailletten besetzt ist. Barthel, der einen klassischen Anzug samt Weste und weißer Fliege trägt, umarmt seine Ehefrau, während sie einen Strauß aus Eukalyptus und weißen Rosen in der Hand hält.

"... weil du die Liebe meines Lebens bist", kommentiert Hofbauer den besonderen Schnappschuss. "Für immer!", antwortet Barthel.

Kirchliche Trauung wird nachgeholt

Im Interview mit dem Magazin "Bunte" schwärmte Hofbauer bereits nur so von der standesamtlichen Trauung, bei der auch ihre Mutter als Standesbeamtin eine tragende Rolle spielte. "Der Moment, an dem wir uns an diesem Tag das erste Mal sahen, Romantik pur", sagte sie mit Blick auf Barthel. Die kirchliche Hochzeit werde im Sommer nachgeholt, so Hofbauer.

Anna Hofbauer wurde 2014 als zweite "Bachelorette" in der gleichnamigen RTL-Sendung bekannt. Damals entschied sie sich, Marvin Albrecht ihre letzte Rose zu geben. Die TV-Liebe sollte tatsächlich eine längere Zeit halten. Anfang 2017 trennten sich Hofbauer und Albrecht jedoch.

Die Beziehung mit Marc Barthel bestätigte Hofbauer Anfang 2018. Der Schauspieler ist aus diversen Fernsehformaten bekannt. So gehörte er etwa zwischen 2014 und 2015 zum Cast der Serie "Verbotene Liebe". Seit 2019 zählt er zur Stammbesetzung bei "Notruf Hafenkante". Er und Hofbauer wurden im November 2019 Eltern eines Sohnes, der auf den Namen Leo hört.