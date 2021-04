Viele Paare können sich nach einer Trennung nicht mehr ausstehen. Bei Jennifer Aniston und Justin Theroux ist das Gegenteil der Fall. Die beiden US-Schauspieler sind seit mittlerweile drei Jahren geschieden, doch offenbar verbindet sie noch immer viel. "Wir lieben uns", sagt der 49-Jährige über seine Ex-Frau.

Sieben Jahre lang hat Justin Theroux sein Leben mit Schauspielkollegin Jennifer Aniston geteilt. 2018 wurde die Trennung bekannt. Freunde sind die beiden Ex-Eheleute aber noch immer, wie der Schauspieler dem Magazin "Esquire" bestätigt. "Wir haben nicht jeden Tag Kontakt, aber wir rufen uns an. Wir machen Video-Calls und wir schreiben", erzählt er.

Von einer dramatischen Trennung könne Theroux nicht sprechen. Im Gegenteil: "Wir lieben uns." Der 49-Jährige schätze die Freundschaft zu der Schauspielerin sehr. Sie bringe ihn "sehr, sehr oft zum Lachen". "Sie ist eine witzige Person", sagt Theroux über Hollywoodstar Aniston. Für den Schauspieler wäre es wahrhaftig "ein Verlust, würden wir keinen Kontakt mehr haben".

Justin Theroux ist Single. "Es gibt nur eine zentrale Beziehung in meinem Leben - meine Mutter", scherzt er. Da es in Zeiten der Corona-Pandemie schwer ist, auf neue Leute zu treffen, wäre Online-Dating eine Option. Für den 49-Jährigen allerdings nicht. Er benutze nach eigener Aussage keine Dating-Apps. "Es klingt ein bisschen altmodisch, aber ich mag es tatsächlich, jemanden kennenzulernen", erklärt er.

Den Drang, eine Familie zu gründen und Kinder zu bekommen, verspüre Theroux nicht. "Was den Wunsch angeht, die Familienlinie fortzusetzen, so gibt es genug Therouxs auf der Welt, die das für mich tun können", meint er. Dennoch fände er es "irgendwie toll, wenn es an meiner Tür klopfen würde und jemand sagen würde: 'Hey, ich bin dein 16-jähriges Kind.' Ich würde sagen: 'Oh mein Gott, das ist ja unglaublich.'"