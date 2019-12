Ein Familienfoto sorgt beim ehemaligen NBA-Star Dwyane Wade an Thanksgiving für jede Menge Hass im Internet. Denn dass sein Kind Zion darauf künstliche Fingernägel trägt, sorgt bei vielen für Unverständnis. In einem Interview setzt sich der Vater nun mit deutlichen Worten für sein Transgender-Kind ein.

Ähnlich wie beim Fußball oder Football gehören Homo- und Transsexualität in der männerdominierten US-Basketballliga NBA noch immer zu den größten Tabuthemen. Vielen Spielern wird geraten, ihre eigene Sexualität oder die ihrer Familienmitglieder nicht öffentlich zu machen - zu groß ist die Sorge vor Hass. Dem ehemaligen NBA-Star Dwyane Wade könnte das aber nicht egaler sein.

Voller Stolz spricht der 37-jährige Ex-Profi nun in im "All The Smoke"-Podcast des US-Senders Showtime über eines seiner drei Kinder. Denn die zwölfjährige Zion, die aus einer früheren Ehe stammt, wurde zwar als Junge - also mit männlichen Geschlechtsmerkmalen - geboren, fühlt sich aber weiblich. Wade übermittelte in dem Podcast eine starke Botschaft: Zion habe ihn gezwungen, zu lernen, Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind.

"Für mich hat sich nichts in meiner Liebe und Verantwortung verändert. Ich muss einfach schlauer werden und mich darüber informieren. Und das ist mein Job", sagte Wade. "Wenn du über Stärke und Mut reden willst - meine Zwölfjährige hat weit mehr als ich." Er selbst sei "ignorant" aufgewachsen, erst seine Ex-Frau Siovaughn habe ihm die Augen geöffnet.

Familienfoto sorgt für Hasskommentare

Als Zion drei Jahre alt gewesen sei, hätten er und Siovaughn erkennbare Unterschiede zwischen ihren Söhnen bemerkt, sagt Wade. Zion habe demnach nicht die "männlichen Vibes" gehabt wie sein älterer Bruder Zaire. Wade habe sich daraufhin einigen Fragen stellen müssen: "Was, wenn dein Sohn nach Hause kommt und dir sagt, dass er schwul ist? Was machst du dann? Wie wirst du damit umgehen? Wie wirst du dich verhalten?", sagte Wade in dem Podcast. "Aber es geht nicht um ihn. Er weiß, wer er ist. Es geht um dich. Wer bist du?"

Auslöser für das Gespräch war ein Foto, das Wades Ehefrau, Schauspielerin Gabrielle Union, an Thanksgiving auf Instagram gepostet hatte. Darauf zu sehen ist die kleine Familie auf einer Wendeltreppe. Wade trägt seine einjährige Tochter Kaavia James, Zion steht zwischen ihrem Vater und ihrer Stiefmutter. Die Zwölfjährige trägt weiße, künstliche Fingernägel, ein knappes Oberteil, das ihren Bauch zeigt und Röhrenjeans.

Während viele Instagram-User äußerst positiv auf das Foto reagierten, gab es aber vereinzelt auch Hasstiraden. Demnach konnten einige Fans nicht verstehen, warum ein Junge künstliche Nägel trage und wie seine Eltern so etwas zulassen könnten. Auch auf Twitter reagierte der Ex-Spieler mit deutlichen Worten: "Als Elternteil ist es mein einziges Ziel, meine Kinder fühlen zu lassen, dass ich sie verstehe, liebe und unterstütze."

"Wir leben in einer Welt der Dummheit"

In einem zweiten Twitter-Eintrag schob der 37-Jährige hinterher: "Ich bin wegen meines Familienfotos nach Thanksgiving auf Hass in den sozialen Netzwerken gestoßen. Wir leben in einer Welt der Dummheit - daher kann ich es verstehen. Aber die Sache ist - ich wurde auserkoren, meine Familie zu führen, nicht ihr. Also werden wir uns auch weiterhin mit Stolz, Liebe und einem Lächeln gegenseitig unterstützen."

Dwyane Wade war bis 2019 in der NBA aktiv. Mit Unterbrechungen spielte er 13 Jahre bei den Miami Heat. Er und seine Ex-Frau Siovaughn waren von 2002 bis 2009 verheiratet. Aus dieser Ehe stammen die Kinder Zaire und Zion. 2014 heiratete Wade die Schauspielerin Gabrielle Union, die durch Filme wie "Bad Boys II" und "10 Dinge, die ich an dir hasse" bekannt wurde. Nach mehreren Fehlgeburten kam ihre Tochter Kaavia James im Jahr 2018 über eine Leihmutter zur Welt.

Gabrielle Union und Zion stehen sich sehr nahe. Die Schauspielerin postet des Öfteren Fotos der Kinder auf Social Media, die sie mit den Worten "My girls" ("meine Mädchen") betitelt. Vergangenen Sommer nahm die Familie gemeinsam an der Gay Pride Parade teil. Dafür musste sich Wade auf Instagram mit einem immensen Shitstorm auseinandersetzen.