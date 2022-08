"Fels in der Brandung"

Seit 14 Jahren schon ist Lance Armstrong mit Anna Hansen zusammen, doch erst jetzt gibt sich das Paar in Frankreich das Jawort. In den sozialen Medien zeigt der Ex-Radrennprofi nicht nur Bilder vom großen Tag, sondern richtet auch liebevolle Worte an seine neue Ehefrau.

Lance Armstrong, ehemaliger US-amerikanischer Radrennprofi, einst ärgster Konkurrent und heute bester Freund von Jan Ullrich, ist den Bund der Ehe eingegangen. Das gab der Ex-Sportler mit einer Bilderstrecke des "besten Tages aller Zeiten" auf Instagram bekannt. "Ich habe die Liebe meines Lebens geheiratet, Anna Hansen Armstrong", schreibt der Star zu den gemeinsamen Aufnahmen der Hochzeit in Frankreich, bei der "reichlich Freudentränen" geflossen seien.

"Anna, du bist in den vergangenen 14 Jahre mein steter Fels in der Brandung gewesen. Und lass mich deutlich werden, ohne dich hätte ich sie nicht überlebt. Ich bin so stolz auf das Paar, zu dem wir uns entwickelt haben." Es sei ein hartes Stück Arbeit gewesen, umso glücklicher sei er nun, dass die beiden dies auf sich genommen hätten.

Stütze in schweren Zeiten

Anna und Lance Armstrong sind seit 2008 ein Paar und seit 2017 verlobt. Was der Star mit den turbulenten Zeiten meint, die die beiden gemeinsam durchleben mussten, liegt auf der Hand: Nachdem Dopingvorwürfe gegen Armstrong laut geworden waren, erkannte man ihm 2012 alle nach 1998 gewonnenen Titel ab, darunter sieben Tour-de-France-Siege. Im darauffolgenden Jahr gestand er im Interview mit Oprah Winfrey erstmals, in der Tat unerlaubte leistungssteigernde Drogen zu sich genommen zu haben.

Zuletzt machte Armstrong aber vor allem positive Schlagzeilen - als guter Freund und Unterstützer von Jan Ullrich. Die zwei hatten sich Anfang der 2000er-Jahre legendäre Duelle bei der Tour de France geliefert, aus denen stets Armstrong als Sieger hervorging. Der ehemalige deutsche Radprofi Ullrich kämpfte in den vergangenen Jahren immer wieder mit psychischen Problemen sowie Alkohol- und Drogenmissbrauch. "Du hast mich besucht, und ich war auf demselben Weg wie Marco Pantani - fast tot", sagte er im Gespräch mit Armstrong für dessen Podcast über einen der schlimmsten Momente in seinem Leben. Der italienische Radstar Pantani war 2004 an einer Überdosis Kokain gestorben.