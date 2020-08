Ex macht sich über Megan Fox lustig

Reaktion auf Liebesselfie Ex macht sich über Megan Fox lustig

Im Mai trennen sich Megan Fox und Brian Austin Green. Der Grund dafür ist Musiker Machine Gun Kelly. Das geht an Green offenbar nicht spurlos vorbei. Er reagiert jetzt etwas schmallippig auf ein neues Selfie des jungen Paares.

Eine Weile war die Liebe zwischen Schauspielerin Megan Fox und Musiker Machine Gun Kelly nur ein Gerücht. Ende Juli tauchte dann auf seinem Instagram-Account ein erstes Pärchenfoto der beiden auf und machte das Ganze offiziell. Nun legte Megan Fox auf ihrem Kanal noch einmal nach. Ihre Fans freut es, nur ihr Ex Brian Austin Green kann sich eine spitze Bemerkung nicht verkneifen.

Auf dem Schwarz-Weiß-Foto der 34-Jährigen mit dem vier Jahre jüngeren Colson Baker, wie Machine Gun Kelly eigentlich heißt, stehen die zwei wieder vor einem Spiegel und machen ein Selfie. Um die Hüften haben sie jeweils ein Handtuch geschlungen, sie trägt ein Bikinioberteil, er präsentiert seinen tätowierten Oberkörper. Dazu schreibt Fox: "Schmerzlich schöner Junge ... Mein Herz gehört dir."

"Mein Herz gehört euch"

Dieser Satz hat Green dazu veranlasst, ebenfalls ein paar Fotos auf seinem Instagram-Account hochzuladen. Bei dem 47-jährigen Schauspieler sind in einer Diashow jedoch Bilder seiner Söhne zu sehen, drei davon stammen aus der Beziehung mit Fox. Mit dem Text dazu teilt er dann gegen die Ex aus, denn er adaptiert ihre Liebeserklärung an den neuen Freund und schreibt: "Schmerzlich schöne Jungs ... Mein Herz gehört euch."

Fox und Green hatten sich 2003 bei Dreharbeiten kennengelernt und wurden 2004 ein Paar. Nach fünf gemeinsamen Jahren trennten sie sich 2009 kurz, ehe sie 2010 heirateten. Weitere fünf Jahre später reichte Fox ein erstes Mal die Scheidung ein, die sie später allerdings widerrief. Gemeinsam haben Fox und Green die Söhne Noah, Bodhi und Journey. Im Mai wurde bekannt, dass es zwischen den beiden endgültig aus sein soll.

Kurz zuvor hatten Fox und Machine Gun Kelly gemeinsam das Video zu seiner Single "Bloody Valentine" gedreht. Schon vor dem Dreh sah man die zwei gemeinsam Kaffee trinken. Danach schlenderten sie dann Händchen haltend und knutschend durch Los Angeles. Green selbst bestätigte die Trennung von Fox schließlich in seinem eigenen Podcast, nachdem er zuvor bei Instagram nur kryptische Andeutungen gemacht hatte.