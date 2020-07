Seit Bekanntwerden ihrer Trennung von Brian Austin im Mai wird über eine neue Beziehung von Megan Fox spekuliert. Musiker Machine Gun Kelly soll es der Schauspielerin angetan haben. Und tatsächlich, jetzt macht die 34-Jährige ihre Liebe zu ihm offiziell.

US-Schauspielerin Megan Fox und Musiker Machine Gun Kelly sind tatsächlich ein Liebespaar. Das machen die zwei jetzt mit einem Pärchenfoto auf seinem Instagram-Account öffentlich.

Auf dem Schwarzweiß-Foto stehen sie Arm in Arm vor einem Spiegel. Während Colson Baker, wie Machine Gun Kelly gebürtig heißt, hinein schaut, blickt Megan Fox auf das Display des Smartphones in seiner Hand. Beide strecken die Zunge heraus. Bakers liebevoller Kommentar dazu: "Habe ewig darauf gewartet, dich wiederzufinden ..." Dazu gibt es vier Emojos - Ewigkeitssymbol und rotes Herz, umrahmt von zwei Messern.

Fox und Machine Gun Kelly hatten gemeinsam für das Video zu seiner aktuellen Single "Bloody Valentine" gedreht, bei dem sie sich ziemlich nah kamen. Schon davor hatte man die beiden gemeinsam Kaffee trinken sehen. Als dann Fox' Trennung von Ehemann Brian Austin bekannt wurde, heizte das die Gerüchteküche natürlich weiter an.

Erste Bestätigung im Juni

Wenig später sah man die Schauspielerin und den Musiker im Juni Händchen haltend und knutschend in Los Angeles. Ein paar Stunden danach twitterte der 30-Jährige: "Ich nenne dich meine Freundin, verdammt noch mal. Das Leben ahmte in diesem Falle die Kunst nach." Damit bestätigte er bereits die Beziehung zu Fox, während sie sich weiterhin zurückhielt.

Megan Fox und Brian Austin hatten sich 2003 am Set der Serie "Hope and Faith" kennengelernt und wurden 2004 ein Paar. 2009 trennten sie sich kurzzeitig, ehe sie sich 2010 das Jawort gaben. 2015 reichte Fox ein erstes Mal die Scheidung ein, die sie später allerdings widerrief. Gemeinsam haben Fox und Austin drei Söhne namens Noah, Bodhi und Journey. Im Mai wurde bekannt, dass es zwischen den beiden endgültig aus sein soll. Austin bestätigte die Trennung schließlich in seinem eigenen Podcast "... With Brian Austin Green", nachdem er zuvor bei Instagram nur kryptische Andeutungen gemacht hatte.