Mit Whitney Houstons Ballade "I Have Nothing" singt sich das Skelett bei "The Masked Singer" zuletzt in die Herzen der Zuschauer. Fans der Rateshow sind sich sicher: Hinter der Verkleidung muss Sarah Lombardi stecken. Nun äußert sich die 28-Jährige selbst zu den Gerüchten.

Das große Halbfinale der ProSieben-Show "The Masked Singer" steht vor der Tür. Der Rätselspaß wurde einen Tag vorverlegt und flimmert nun schon am kommenden Montag über die Bildschirme. Sechs Kostüme sind noch im Rennen. Unter ihnen: das Skelett. Seit längerem wird Sängerin Sarah Lombardi dahinter vermutet. Nun äußert sich die "DSDS"-Zweitplatzierte von 2011 zu den Gerüchten.

"'The Masked Singer' ist eine tolle Show, die ich gerne verfolge. Das Skelett singt toll!", erklärt Lombardi dem Sender. "Dass ich darunter vermutet werde, freut mich natürlich. Ich könnte mir gut vorstellen, auch mal an der Show teilzunehmen."

Ganz vom Tisch sind die Spekulationen damit wohl nicht. Denn wenn die 28-Jährige tatsächlich hinter der Verkleidung steckt, dürfte sie das natürlich unter keinen Umständen verraten. Bei Youtube sind sich die Fans der Sendung allerdings sicher: Bei dem Skelett, das in der letzten Folge Whitney Houstons "I Have Nothing" sang, kann es sich nur um Lombardi handeln.

Endgültige Gewissheit erst im Finale

"Also, ich höre Sarah Lombardi raus, komplett. Das ist sie", kommentiert ein Nutzer den letzten Clip. Ein anderer bestätigt die Vermutung und schreibt: "Vom ersten Ton an Sarah Lombardi. Bin mir 100 prozentig sicher." In Dutzenden weiteren Kommentaren ist die gleiche Meinung zu lesen.

Doch nicht nur Sarah Lombardi wird als Skelett gehandelt. Unter anderem wurden Mandy Capristo und Helene Fischer genannt. Auf letztere tippt nicht nur Rateteam-Mitglied Bülent Ceylan. Auch Wigald Boning, der unter dem Frosch-Kostüm steckte, vermutete im Gespräch mit spot on news die Schlagersängerin hinter dem Kostüm.

Endgültige Gewissheit wird es wohl erst geben, wenn die Maske fällt. Spätestens im großen Live-Finale am Dienstag, 24. November. Vielleicht beweist aber auch Rategast Rea Garvey, der Bülent Ceylan und Sonja Zietlow im Halbfinale unterstützt, den richtigen Riecher und bringt Licht ins Dunkel.