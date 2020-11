Glück und Pech liegen oft dicht beieinander. Während Pietro Lombardis Liebe zu Influencerin Laura Maria gerade erst geplatzt ist, schwebt seine Ex Sarah weiterhin auf Wolke sieben. Ja, sie hat nun sogar ihrem Freund das Eheversprechen gegeben.

So es denn die Corona-Krise zulässt, läuten für Sarah Lombardi in naher Zukunft zum zweiten Mal die Hochzeitsglocken. Die 28-Jährige und der Fußballer Julian Büscher sind nämlich bereits verlobt.

Lombardi besuchte Julian Büscher auch schon bei der Arbeit. (Foto: imago images/Herbert Bucco)

Das bestätigte die Sängerin auf Instagram. Bei einer Fragerunde wollte es ein Fan ganz genau wissen und fragte einfach unverhohlen nach, ob das Paar denn nun verlobt sei. Lombardis Antwort fiel glasklar aus: "Ja und sehr glücklich".

Dazu postete die Zweitplatzierte von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) des Jahres 2011 ein romantisches Urlaubsbild. Auf ihm gibt sie ihrem Verlobten einen Kuss, während im Hintergrund das Meer zu sehen ist.

"Ein Geschwisterchen für Alessio"

Bereits Ende Oktober hatte Lombardi ebenfalls zu einem Urlaubsfoto von den Malediven eine Liebeserklärung an Büscher auf Instagram geteilt: "Wenn ich bei dir bin, bin ich genau da, wo ich hingehöre. Bei dir fühl ich mich sicher, bei dir fühl ich mich zu Hause, ganz egal, wo ich bin", erklärte sie.

So machte Lombardi die Verlobung offiziell. (Foto: Instagram / sarellax3)

Im Februar 2020 waren erste Fotos von Sarah Lombardi und Julian Büscher am Rande eines Fußballspiels aufgetaucht. Nach ersten verliebten Schnappschüssen in ihren Instagram-Storys postete der Kicker des Regionalligisten TuS Haltern Ende Juni das erste Pärchenfoto auf seinem Account, Sarah Lombardi tat es ihm Anfang Juli gleich.

Im Juli war das Paar dann auch gemeinsam mit Lombardis Sohn Alessio im Urlaub in Portugal. "Ein Geschwisterchen für Alessio" wünscht sich die Sängerin übrigens "auf jeden Fall", wie sie ebenfalls schon einmal offenbarte.

Während Sarah Lombardi also weiterhin auf Wolke sieben schwebt, hat ihr Ex Pietro weniger Glück in der Liebe. Seit seiner Trennung von Sarah Lombardi, mit der er von 2013 bis 2019 verheiratet war, wollte es bei ihm mit keiner neuen Partnerschaft klappen. Erst Ende Oktober verkündete er das Ende seiner Beziehung mit Influencerin Laura Maria, mit der er allerdings auch nur ein paar Wochen zusammen gewesen war.