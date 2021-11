Nach zehn Jahren nimmt Thomas Gottschalk zum ersten Mal wieder Platz auf der berühmten Show-Couch. Das beschert dem ZDF spektakuläre Quoten. Wer eingeschaltet hat, ist dabei die besondere Überraschung.

"Da sind wir jetzt mal gespannt", flüsterte Showmaster und Fernseh-Urgestein Thomas Gottschalk seinem Kollegen Frank Elstner am Schluss der "Wetten, dass..?"-Comeback-Show am Samstagabend im ZDF zu. Sollte er damit die Einschaltquote gemeint haben, ist nun klar, dass sich das Team über einen sensationellen Erfolg freuen darf. Insgesamt schalteten 13,804 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein und verschafften dem kurzen Comeback insgesamt einen Marktanteil von 45,7 Prozent.

Wie "DWDL" meldet, konnte "Wetten, dass..? vor allem das jüngere Publikum bei seiner einmaligen Neuauflage überzeugen. 4,34 Millionen Menschen im Alter von 14- bis 49 Jahren schalten die Show ein. Das heißt der Sender erreichte unbeschreibliche 50,2 Prozent Anteil am jüngeren Markt. Jeder Zweite in dieser Altersgruppe, der am Samstagabend vor dem TV saß, hat sich demnach für "Wetten, dass..?" entschieden.

Die erste Show wurde vor gut 40 Jahren im Februar 1981 ausgestrahlt. Moderiert wurde sie von Frank Elstner, dem Erfinder des Formats. Mitte der 80er konnte die Sendung am 9. Februar 1985 einen Rekord für "Wetten, dass..?" mit 23,42 Millionen Zuschauer aufstellen. Daran kann die Sondersendung nicht anknüpfen, sie übertrifft aber die letzte Ausgabe mit Markus Lanz als Moderator im Jahr 2014 klar. Hier gab es 9,3 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen.

An dem Abend ließ die Show ihre Konkurrenz deutlich hinter sich. So schalteten bei dem Krimi im Ersten, "Das Lied des toten Mädchens", 3,94 Millionen Menschen ein. Bei ProSiebens Live-Show "The Masked Singer" waren es 2,2 Millionen.