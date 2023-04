"Ich bin kein Heiliger", sagt der Sänger von Feine Sahne Fischfilet, Jan "Monchi" Gorkow. Gegen ihn waren vor knapp einem Jahr Vorwürfe von Sexismus und sexualisierter Gewalt vorgebracht worden. Initiativen und andere Kunstschaffende distanzieren sich daraufhin von den Punkrockern.

Die Punkrockgruppe Feine Sahne Fischfilet hat sich zum ersten Mal in einem Medium zu den Vorwürfen sexualisierter Gewalt gegen Sänger Jan "Monchi" Gorkow geäußert: "Es gibt und gab keine Fälle sexualisierter Gewalt, die von uns ausgingen. Dabei bleibt es", sagte Gorkow dem "Spiegel". Zwar hatte die Gruppe schon zuvor alle Anschuldigungen zurückgewiesen, bislang aber keine Interviews gegeben.

Im Mai 2022 wurden auf der anonymen Website "Niemand muss Täter sein" Vorwürfe gegen die Band und vor allem deren Sänger erhoben. Details dazu wurden bis heute nicht bekannt. Belege blieben aus, wie der "Spiegel" berichtet. Demnach stufte das Landgericht Stralsund die Vorwürfe im November als Verleumdung ein. Der Instagram-Account von "Niemand muss Täter sein" wurde gesperrt. Doch weil die Betreiber der Website auf ihrer Darstellung beharrten, blieb das Gerücht in der Welt und spaltet die linke Szene - bis heute. Mehrere Initiativen und auch Künstlerinnen und Künstler distanzierten sich unter Bezugnahme auf "Niemand muss Täter sein" von Feine Sahne Fischfilet.

Die Band habe sich schon in der Vergangenheit mit struktureller Gewalt beschäftigt und Workshops besucht, so Gorkow: "Ich will hier jetzt nicht so tun, als ob ich noch nie sexistischen Scheiß gelabert hätte. Ich bin kein Heiliger. Ich komme aus Vorpommern. Ich habe keinen Awareness-Workshop in die Wiege gelegt bekommen. Und natürlich habe ich beim Fußball Parolen gebrüllt, wo ich heute ganz klar sage: Sexismus. Aber damit habe ich mich dann auch auseinandergesetzt."

Schon länger arbeiten die Musiker mit einer Expertin für Diskriminierung und Awareness zusammen, bei der sich mutmaßlich Betroffene melden könnten. Ohne Ergebnis. Gorkow zum "Spiegel": "Wenn es irgendwas gibt, das wir falsch gemacht haben, setzen wir uns damit auseinander." Leider wisse die Band bis heute nicht, "worum es überhaupt geht" und was ihren Mitgliedern vorgeworfen wird. Deshalb sagen sie auch: "Natürlich lässt uns das nicht kalt. Entweder zerbrichst du als Band an so einer Situation, oder du wächst daran. Wir haben uns für Letzteres entschieden."

Am 12. Mai erscheint das neue Album "Alles glänzt" von Feine Sahne Fischfilet. Ab diesem Monat geht die Band auch wieder auf Tour.