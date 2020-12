Im August wird Fiona Erdmann zum ersten Mal Mutter. 20 Kilogramm nimmt sie während der Schwangerschaft zu. Und noch hat sie nicht alles wieder abgenommen. Für die 32-Jährige ist das aber kein Problem. Sie setzt inzwischen eben andere Prioritäten.

Gut vier Monate ist es her, dass Fiona Erdmann zum ersten Mal Mutter wurde. Wie in der Schwangerschaft üblich, hat sich ihr Körper dadurch verändert. 20 Kilo hat die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin währenddessen zugenommen. Während es für viele Kolleginnen wichtig zu sein scheint, schon kurz nach der Geburt durch Diät und massenhaft Sport wieder eine Traumfigur wie davor zu präsentieren, setzt Erdmann andere Prioritäten.

Zwar möchte die 32-Jährige bald wieder fit und stark sein, doch das hat eher gesundheitliche als optische Gründe, erklärt sie jetzt auf ihrem Instagram-Account. Dort teilt das Model ein Foto von sich, auf dem es im dritten Monat schwanger ist und Sport treibt. "Ich kann's nicht erwarten, wieder fit zu sein! Und nein, damit meine ich jetzt nicht, dass ich es nicht abwarten kann, wieder dünn zu sein", macht die ehemalige Dschungelcamperin im Text zum Bild deutlich.

Normal ohne Size 0

Seit Sohn Leo Luan auf der Welt ist, musste Erdmann offenbar immer wieder über sich lesen, sie fühle sie sich in ihrem neuen Körper nicht wohl und betont nun, dass das gar nicht wahr sei. "So sehr leidet sie unter ihrem Baby Body!", zitiert sie Medienberichte. "Wie bitte? Also leiden tue ich mit Sicherheit nicht. Und wirklich schlimm finde ich es auch nicht. Im Gegenteil, ich glaube ich habe oft genug betont, wie normal das ist!" Mit diesen Worten möchte sie Frauen Mut machen, die wie sie erst kürzlich Mutter geworden sind. "Mir ist es wichtig, dass Frauen verstehen, dass wir eben normal sind, wenn wir nicht Size 0 sind", so Erdmann weiter.

Fiona Erdmann lebt seit 2018 in Dubai. Eben erst hat sie mit ihrem Freund und dem Vater ihres Kindes, Männermodel Mohammed Luan, dort ein Haus gekauft. Öffentlich machte sie die zweijährige Beziehung im Frühjahr 2020 und gab seinerzeit auch gleich ihre Schwangerschaft bekannt.