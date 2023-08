Als Frontfrau der Formation Florence + The Machine feiert Florence Welch weltweit Erfolge. Erst im vergangenen Jahr wirft ein gebrochener Fuß die Sängerin gesundheitlich zurück. Nun muss sie abermals Konzerte absagen - aus einem noch dramatischeren Grund.

Florence Welch, Sängerin von Florence + The Machine, hätte ihren 37. Geburtstag an diesem Montag offenbar beinahe nicht erlebt. Nachdem sie ihre Auftritte beim Festival Rock en Seine in Paris und zuletzt am Freitagabend beim Zürich Open-Air gesundheitsbedingt abgesagt hatte, offenbarte sie nun die ernsten Gründe für diese Entscheidung.

Sie habe sich einer Notoperation unterziehen müssen, berichtet die Musikerin auf ihrer Instagram-Seite, ohne Einzelheiten zu nennen. Um auf die Gründe für den Eingriff detailliert einzugehen, fühle sie sich "noch nicht wirklich stark genug", erklärt Welch gegenüber ihren 2,2 Millionen Followerinnen und Followern. Nur so viel könne sie sagen: "Es hat mir das Leben gerettet."

Die Fans der Sängerin reagieren ebenso besorgt wie verständnisvoll. Unter dem Post sind zahlreiche liebevolle Kommentare zu finden. "Ich bin wirklich froh, dass es dir jetzt besser geht, auch wenn ich dich gerne in Belgien gesehen hätte. Pass auf dich auf", lautet zum Beispiel ein Statement. In einem anderen Kommentar heißt es: "Ich bin ebenso schockiert wie erleichtert über diesen Post. Ich hoffe, dass es dir jetzt gutgeht. Du weißt, dass wir dich alle mehr lieben, als Worte es beschreiben könnten."

Kommende Shows sollen stattfinden

Bereits im vergangenen November hatte sich Welch nach einem Auftritt in London an ihre Fans gewandt: "Es tut mir so leid, aber nach dem Röntgen sieht es so aus, als hätte ich gestern mit einem gebrochenen Fuß getanzt", schrieb sie damals. Mehrere Konzerte von Florence + The Machine wurden daraufhin verschoben. Sie sei "untröstlich", erklärte die Sängerin, "aber ich habe Schmerzen und Tänzer werden wissen, dass es keine gute Idee ist, mit einer Verletzung weiter zu tanzen. Um weiteren Schaden zu vermeiden, wurde mir von Auftritten vorerst abgeraten."

Ab Jahresbeginn 2023 stand Welch dann wieder auf der Bühne. Ihre jetzigen Konzertabsagen hängen dann wohl auch nicht mit ihrem im vergangenen Jahr festgestellten Bruch zusammen. "Meine Füße sind in Ordnung", schreibt sie jedenfalls in ihrem aktuellen Post. Zugleich verspricht sie, ihre letzten beiden "Dance Fever"-Tourdaten in Lissabon und Málaga im September einhalten zu wollen. Vielleicht werde sie dann nicht so viel springen - "aber das könnt ihr ja für mich tun."

Florence Welch ist Frontfrau und Mastermind der Indie-Rock-Gruppe Florence + The Machine. Seit die britische Formation 2009 mit "Lungs" ihr Debütalbum vorlegte, hat sie es nicht nur in Europa, sondern auch in den USA zu großem Erfolg gebracht. Zu ihren bekanntesten Songs zählen etwa "Shake It Out" und "Dog Days Are Over".