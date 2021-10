Trotz ihrer Trennung im Jahr 2018 sind Florian Silbereisen und Helene Fischer noch gut befreundet. Ihr bevorstehendes Mutterglück hat die Schlagersängerin deswegen schon längst mit ihrem Ex-Freund geteilt. Nun gratuliert er ihr auch offiziell.

Zehn Jahre lang waren Helene Fischer und Florian Silbereisen das Traumpaar des deutschen Schlagers - sowohl auf und abseits der Bühne. Seit ihrer Trennung 2018 sind die beiden Musiker doch noch immer gut miteinander befreundet. So ist es nicht verwunderlich, dass Silbereisen schon länger von der Schwangerschaft seiner Ex-Freundin weiß. Und offenbar freut er sich sehr auch über ihr kommendes Babyglück.

"Ich kann Helene und auch Thomas nur ganz herzlich gratulieren und von Herzen das Beste wünschen", sagte der 40-Jährige im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. Die Sängerin ist seit 2018 mit dem Luftakrobaten Thomas Seiten liiert. Im Oktober verkündete sie ihre Schwangerschaft auf Instagram.

Der "Bild" bestätigte Silbereisen auch, längst Bescheid zu wissen. "Alles, was ich ihr dazu sagen möchte, habe ich Helene längst schon vor längerer Zeit im privaten Kreis gesagt. Erfreulicherweise konnten wir unsere Freundschaft immer behalten", so der 40-Jährige. Zu der Frage, ob er sich selbst auch Kinder wünsche, hielt er sich dagegen eher bedeckt: "Vielleicht irgendwann - wenn Gott es will."

Fischers Schwangerschaftsverkündung war Anfang Oktober "leider nicht selbstbestimmt" herausgekommen, wie die 37-Jährige damals bei Instagram schrieb. Wohl habe es Menschen in ihrem näheren Umfeld gegeben, die anvertraute und persönliche Informationen mit den Medien geteilt hätten, "was mich in diesem Fall eigentlich am meisten enttäuscht".