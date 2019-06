Die genauen Umstände sind noch nicht geklärt. Fest steht lediglich: Der französische Musiker Philippe Cerboneschi, besser bekannt unter dem Pseudonym Philippe Zdar und als Mitglied des Duos Cassius, ist aus einem Fenster in die Tiefe gestürzt. Er erlag seinen Verletzungen.

Hierzulande ist die bereits 1990 gegründete Formation Cassius wohl nur eingeschworenen House- und Electro-Fans ein Begriff. Vor allem in seiner französischen Heimat konnte das aus Philippe Cerboneschi alias Philippe Zdar und Hubert Blanc-Francard alias Boom Bass bestehende Duo dagegen durchaus einige auch kommerzielle Erfolge erzielen. Mit dem Song "Cassius 1999" gelang Cassius vor der Jahrtausendwende auch ein kleinerer internationaler Hit.

Zudem genossen Zdar und Boom Base in der Szene einen gewissen Ruf. So arbeiteten sie in der Vergangenheit auch mit anderen Künstlern wie etwa "Happy"-Interpret Pharrell Williams zusammen. Für Kollegen wie die schottische Gruppe Franz Ferdinand war Zdar als Produzent tätig, Bands wie Air ließen sich von Cassius remixen, während Jay Z und Kanye West wiederum den Song "I Love You So" der Franzosen für ein Sample benutzten.

Album erscheint am Freitag

Das bislang letzte Album des Duos hörte auf den Namen "Ibifornia" und kam 2016 heraus. Just an diesem Freitag wird der Nachfolger mit dem Titel "Dreems" erscheinen. Cerboneschi alias Zdar wird das jedoch nicht mehr miterleben. Er ist unmittelbar vor der Album-Veröffentlichung völlig unerwartet gestorben. Französischen Medienberichten zufolge wurde er 50 Jahre alt.

Der Musiker fiel nach übereinstimmen Schilderungen in der Presse aus zunächst ungeklärter Ursache aus einem Fenster in die Tiefe und erlag seinen dabei erlittenen Verletzungen. Dies bestätigte auch ein Sprecher der Band. Zdar sei "durch das Fenster eines hohen Gebäudes in Paris gestürzt", wird er von der Nachrichtenagentur AFP zitiert. Es habe sich dabei um einen unbeabsichtigten Unfall gehandelt.

Bereits kurz nach den ersten Meldungen vom Tod Zdars meldeten sich betroffene Kollegen zu Wort. Unter anderem äußerte sich der britische Star-DJ Calvin Harris via Twitter. Die Nachricht, dass der Franzose gestorben sei, sei "schrecklich", schreibt Harris. Zdar sei "ein unglaublich liebenswürdiger Mann mit einem unglaublichen Vermächtnis" gewesen.