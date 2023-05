In der zweiten "Tauschkonzert"-Folge darf sich "Wiederholungstäterin" LEA zurücklehnen. Die Deutschpop-Prinzessin mit dem markanten Organ macht sich für Frauen im Pop-Business stark und erzählt von ihrem steinigen und beschwerlichen Weg nach oben.

"Sing meinen Song" hat mich damals wahnsinnig beeinflusst", verrät LEA der neugierig lauschenden Kollegenrunde. Die Format-Kennerin (LEA nahm bereits vor drei Jahren in der neunten Staffel teil) saß einst zusammen Michael Patrick Kelly, Max Giesinger und Ilse DeLange auf der legendären Couch. Diesmal spitzen Gleichgesinnte wie Johannes Örding, Stefanie Kloß und Montez die Ohren, wenn die so zerbrechlich wirkende Sängerin mit der Flüsterstimme von ihren Anfängen und ihrem Weg an die Deutschpop-Spitze erzählt.

Auch in der LEA-Folge fließen viele Tränen. (Foto: RTL / Markus Hertrich)

"Ich kann mich noch erinnern, wie ich angetrunken von einer Hausparty kam und nachts um drei vor dem Supermarkt einen Typen mit Gitarre namens Benny kennengelernt habe, mit dem ich dann die erste Zeit zusammen Musik gemacht habe", so die gebürtige Kasselerin. Es war der Beginn einer steilen Karriere, die in den kleinsten hessischen Clubs begann ("Ich kenne alle Clubs in Deutschland in- und auswendig") und über unzählige Support-Slots ("Eine meiner ersten großen Tourneen war im Vorprogramm von Johannes Örding") bis in die größten Arenen der Republik führte. Heute ist LEA aus der deutschen Pop-Branche nicht mehr wegzudenken.

"Meine Geschichte soll andere Frauen ermutigen"

Wenn es um eindringliche Poesie-Sounds geht, bei denen einsame Herzen nur allzu gerne feuchte Augen bekommen, dann steht der Name LEA ganz oben auf der Liste. Mittlerweile führt die blonde Hessin ihr eigenes Label, auf dem sie nicht nur ihre eigene, sondern auch die Musik von kleineren, noch unbekannten Bands und Künstlern vertreibt ("Das ist mir total wichtig").

Nach fast jeder Performance gibt es eine Gruppenumarmung. (Foto: RTL / Markus Hertrich)

Im Deutschpop-Olymp angekommen, ist es für LEA nun auch an der Zeit "etwas zurückzugeben". Die zwischen Dezember und Februar nur schwer auffindbare Sängerin ("In der Zeit bin ich immer offline, da tanke ich wieder auf") achtet bei ihren aktuellen Tourneen verstärkt darauf, Frauen eine Chance zu geben: "Ich habe ein eigenes Label gegründet, weil ich gerne Entscheidungen treffe - und wenn ich auf Tour bin, dann achte ich darauf, dass ich vor allem Frauen als Support-Act eine Plattform gebe. Meine Geschichte soll andere Frauen im Business ermutigen. Frauen brauchen Vorbilder!", erklärt LEA.

So viel Engagement und Energie sorgt nicht nur in Fan-Kreisen für Begeisterung, sondern auch bei ähnlich gestrickten Kollegen. So outen sich beispielsweise Montez und Nico Santos als "die beiden größten LEA-Fans überhaupt". Letztgenannter eröffnet den Abend dann auch mit einer huldigenden Pop-Rock-Version des Hits "Schwarz", Rap-Einlage von Clueso inklusive. Montez kommt musikalisch aus der entgegengesetzten Richtung. Mit viel Herzschmerz und balladesken Tönen im Gepäck, rührt er nicht nur LEA zu Tränen. Auch Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß hat mal wieder glasige Augen. Mindestens genauso emotional angestachelt wie am Eröffnungsabend hangeln sich die Kandidaten von einem Drama-Gipfel zum Nächsten.

Eine Prise Jazz zum Abschluss

Klangtechnisch untermalt wird das aufwühlende Treiben von wildem Joe Cocker-Gedenkwahn (Johannes Örding singt "Drei Uhr nachts"), klassischem Singer-Songwriter-Liedgut (Clueso singt "Heimweh nach wir"), fragilen Moll-Welten (Stefanie Kloß singt "Fluss") und einer erfrischenden Prise Jazz zum Abschluss (Alli Neumann singt "Mutprobe"). Die Jubiläumsstaffel setzt ihren eingeschlagenen, hochemotionalen Weg unbeirrt fort. Nach Stefanie Kloß muss nun auch LEA erst einmal kräftig durchatmen. Nächste Woche steht Rapper und Eminem-Fan Montez im Rampenlicht. Machen die tiefgreifenden Emotionen dann Platz für einen amtlichen Partyrausch?