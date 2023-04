Taschentücher, Bier und musikalische Achterbahnfahrten: Das "Tauschkonzert" ist endlich zurück! Zum Start der Jubiläumsstaffel von "Sing meinen Song" steht Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß im Mittelpunkt.

Nach dem großen "Deutschland sucht den Superstar"-Jubiläum holen nun auch die "Sing meinen Song"-Verantwortlichen die Jubiläumskiste aus dem Partykeller und zünden unter dem Abendhimmel von Südafrika zehn Kerzen an. Zehn Jahre "Tauschkonzert" - "das ist schon etwas ganz Besonderes!", erklärt Host Johannes Oerding mit stolzem Blick. Auch die anderen Mitwirkenden können es kaum erwarten und fiebern dem Beginn der ersten Cover-Runde entgegen wie kleine Kinder dem Weihnachtsabend.

Deutschpop-Prinzessin LEA ist schon "total aufgeregt." Lagerfeuer-Poet Clueso ist einfach "nur glücklich" und freut sich, wieder "unter Freunden" zu sein - und Charts-Dauergast Nico Santos ist zu ewigem Dank verpflichtet: "Dieses Format hat mein Leben verändert!", gesteht der gebürtige Bremer mit mallorquinischen Wurzeln.

Neben Johannes Oerding, Nico Santos, Clueso und LEA sind auch die beiden Format-Neulinge Montez und Alli Neumann sowie Silbermond-Aushängeschild Stefanie Kloß zu Gast. Letztgenannte darf sich zu Beginn aber erst einmal zurücklehnen, denn "der erste Abend gehört Deutschlands größter Frontfrau", verkündet Johannes Oerding. Noch schnell die Gläser gefüllt, kurz angestoßen und dann geht die Soundreise auch schon los.

Die Jubiläumsstaffel startet auch gleich mit einem musikalischen Knallbonbon. Mit einer poppigen Liebeserklärung an die eigenen Format-Erinnerungen daheim vor dem Fernseher setzt Rapper Montez ein dickes Ausrufezeichen ("Genauso"). "Das war ein krasser Eisbrecher!", jubelt Johannes Oerding. Noch strahlen die Augen von Stefanie wie funkelnde Diamanten. Aber schon ein paar Minuten später übernimmt die pure Melancholie in Gestalt von Clueso das Zepter und rührt die Silbermond-Frontfrau zu Tränen. Mit seiner Lagerfeuer-Version des Hits aus dem Jahr 2015 trifft er die Sängerin mitten ins Herz. Von da an können die aufkochenden Emotionen nicht mehr aufgehalten werden.

Nach einer Big-Band-Bläser-Rock-Pop-Adelung aus dem Hause Neumann ("Mein Osten") gehen Johannes und LEA in punkto Drama und Pathos noch eine Etage tiefer. Während LEA den Ur-Rocker "Zeit für Optimisten" in ein blubberndes Schmachtkorsett zwängt, schickt Oerding einen emotionalen Gruß raus an all die nicht mehr auf dieser Welt weilenden Freunde und Familienmitglieder ("In meiner Erinnerung"). Spätestens jetzt brechen bei Stefanie alle Dämme. "Wenn's einmal läuft, dann läuft's", schluchzt die Sängerin mit tränenerstickter Stimme.

Gut, dass im Moment der Trauer und der Liebe ein paar gute Freunde und Kollegen am Start sind, um die sonst so taffe Sächsin in einer kuscheligen Gruppenumarmung aufzufangen. Eine halbe Flasche Bier später sorgt Nico Santos für das letzte Highlight des Abends. Mit ungewohnt nervöser Attitüde ("Das ist jetzt der Lieblingssong meiner Frau - den darf ich nicht verkacken!") schreitet der 30-jährige Songwriter zum Mikrofon.

"Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss", freut sich Johannes Oerding. Kurz darauf liegen sich alle Anwesenden erneut in den Armen. Mit einer balladesken Version des Silbermond-Hits "Das Beste" macht Nico nicht nur seine Frau, sondern auch die Urheberin des Liedes glücklich. "Das war ganz großes Tennis!", jubelt Stefanie Kloß zum Abschluss.

Montez bekommt noch schnell die Blume für den "Song des Abends" überreicht. Dann ist der Start der Jubiläumsstaffel auch schon Geschichte. Alle sind beseelt und happy. Nächste Woche stehen dann die Songs von LEA im Mittelpunkt des Geschehens. Da dürfte es nicht weniger emotional zugehen.