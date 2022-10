Heute gibt es Reality-TV-Dokumentationen, in denen mehr oder weniger prominente Protagonisten in ihrem Alltag begleitet werden, wie Sand am Meer. Die Serie über "Die Fussbroichs" leistete hierfür Pionierarbeit. Nun ist Familienoberhaupt Fred gestorben.

Mittlerweile tingelt nur noch sein Sohn Frank durch die Reality-TV-Formate. Doch einst waren auch Fred Fussbroich und seine Frau Annemie Fernsehstars. Über 20 Jahre ist das inzwischen her. Und so ist das Oberhaupt der bekannten Kölner Doku-Familie nun im Alter von 81 Jahren gestorben.

Mit seiner Frau Annemie wurde Fred Fussbroich zum Reality-TV-Star. (Foto: picture alliance/United Archives)

Auf der Facebook-Seite von Sohn Frank sind zahlreiche Beileidsbekundungen zu lesen. Zudem hat der 54-Jährige sein Profilbild schwarz eingefärbt. Auch der "Express" berichtete, ihm sei "die traurige Nachricht" aus dem Umfeld der Familie bestätigt worden.

100 Episoden in 17 Staffeln

Die Familie war seinerzeit durch die schlicht "Die Fussbroichs" genannte Reality-Doku im Fernsehprogramm des Westdeutschen Rundfunks (WDR) bekannt geworden. Die Serie wurde zwischen 1989 und 2001 gedreht und gilt als erste deutsche TV-Doku-Soap überhaupt.

Regisseurin Ute Diehl wollte damals das Leben einer typischen deutschen Arbeiterfamilie porträtieren und stieß bei ihren Recherchen auf die aus Vater Fred, Mutter Annemie und Sohn Frank bestehende Kölner Familie Fussbroich. Zunächst entstand lediglich ein 85-minütiger Dokumentarfilm. Doch schließlich wurde aus "Die Fussbroichs" eine langlebige Serie mit 100 Episoden in 17 Staffeln.

Frank Fussbroich sah man unter anderem 2021 in der "Dschungelshow" bei RTL. (Foto: picture alliance /)

In dem Format zu sehen war etwa auch, wie Fred Fussbroich schon 1997 in den Vorruhestand ging. Seine Frau arbeitete unterdessen bis zu ihrer Verrentung bei der Kölner Stadtverwaltung.

Mit Grimme-Preis ausgezeichnet

1992 wurde Regisseurin Diehl mit dem Grimme-Preis für die Serie ausgezeichnet. 2013 entstand unter dem Titel "Die Fussbroichs heute" noch einmal ein längerer Streifen, der die damals aktuellen Lebensumstände der Familie thematisierte.

Während Fred und Annemie zuletzt kaum noch öffentlich in Erscheinung getreten sind, tobt sich Frank Fussbroich nach wie vor gerne in Reality-TV-Formaten aus. 2018 zog er mit seiner Frau Elke ins "Sommerhaus der Stars", wo das Paar den dritten Platz belegte. Auch an der RTL-Sendung "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" nahm er 2021 teil. Seine Hoffnung, in der Show ein Ticket für das reguläre Dschungelcamp zu lösen, erfüllte sich jedoch nicht.