Im Alter von 45 Jahren stirbt Reality-TV-Star und Schauspieler Willi Herren überraschend. In den Sozialen Netzwerken ist die Anteilnahme groß. Besonders Ehefrau Jasmin Herren ist schwer getroffen und braucht ärztliche Unterstützung.

Der Tod des Schlagersängers und Schauspielers Willi Herren trifft dessen Ehefrau Jasmin Herren wie aus dem nichts. Ihre Managerin erklärte gegenüber RTL: "Jasmin Herren steht total unter Schock, benötigt ärztliche Betreuung und ist überhaupt nicht in der Lage, sich zum Tod ihres Mannes zu äußern." Die Nachricht über den Tod ihres Mannes habe sie "von ihrem Management bekommen und nicht wie erhofft aus dem Umfeld von Willi".

Die beiden Mallorca-Sänger Jasmin Jennewein und Willi Herren heirateten 2018. Nachdem sich die beiden nach ihrer "Sommerhaus der Stars"-Teilnahme Ende 2019 getrennt hatten, erfolgte Anfang 2020 das große Liebes-Comeback. Anfang März 2021 gab Jasmin Herren die erneute Trennung in einem Instagram-Post bekannt.

In den Sozialen Netzwerken trauern auch Kollegen um den ehemaligen "Lindenstraße"-Darsteller. Partysänger Mickie Krause schreibt auf Instagram zu einem alten Bild mit seinem verstorbenen Kollegen: "Mir fehlen die Worte. Willi, Du warst ein feiner Kerl, mit vielen Höhen, aber auch sehr vielen Tiefen in Deinem Leben!" Der 50-Jährige habe ihn immer als liebenswerten Kollegen erlebt und Herren habe sein Herz am rechten Fleck gehabt. "Umso trauriger macht es mich, dass Du nicht mehr unter uns bist!"

Am vergangenen Freitag hatte Cora Schumacher noch Herrens Foodtruck-Eröffnung in der Nähe von Köln besucht. Von dieser Begegnung mit dem Partysänger und TV-Star postete sie ein Bild auf Instagram und kommentierte es lediglich mit einem Herz-Emoji.

"Lass es da oben richtig krachen"

Natascha Ochsenknecht postete ein gemeinsames Schwarz-Weiß-Video mit dem TV-Star auf Instagram und schrieb dazu: "Es war klar, dass dein Abgang mal anders aussehen wird, aber das ist jetzt eindeutig zu früh. Gute Reise, mein Freund, und lass es da oben richtig krachen."

Martin Bolze und Michaela Scherer alias die Pharos verabschiedeten sich ebenfalls auf Instagram und posteten ein Bild, auf dem Bolze und Herren sich in den Armen liegen. "Wir sind fassungslos und unsagbar traurig. Wir haben einen liebenswerten Menschen und irgendwo auch einen Freund verloren, der sich sein Leben nicht immer einfach gemacht hat. Machet jut Jong, R.I.P.", schrieben die "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer dazu.

Deutschlands bekannteste Dragqueen Olivia Jones schrieb zu einem Schwarz-Weiß-Bild mit Herren: "Sprachlos. Fassungslos. Geschockt. Die Welt steht still. Für einen kurzen Moment. Und wieder einmal ahnen wir, wie schnell doch alles vorbei sein kann." Herren habe immer alles gegeben, um zu unterhalten. "Und das Letzte, was wir von Dir sahen, war (D)eine klare Kante gegen Homophobie und Mobbing beim Start von 'Promis unter Palmen'. Großes Kino."

Julian F. M. Stoeckel zeigte sich tief betroffen vom Tod seines Kollegen: "Was soll ich dazu sagen? Mir zittern die Knie, mir zittert der ganze Körper. Lieber Willi, ich kann es nicht glauben. Wie viele Jahre wir uns kennen, wie viele Jahre wir zusammen Spaß hatten, so viel Champagner, so viel gelacht wie mit wenigen Menschen", kommentierte er ein gemeinsames Bild auf Instagram. Im Januar hätten sie noch zusammen gedreht - "und jetzt bist du nicht mehr da."