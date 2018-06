Unterhaltung

Erschossener Rapper: Freundin von XXXTentacion erwartet Baby

Mit dieser Nachricht bekommt der Tod von XXXTentacion noch einmal eine besonders dramatische Wendung. Wie die Mutter des Musikers mitteilt, hinterließ er noch "ein letztes Geschenk": Seine Freundin erwartet ein Baby von ihm.

XXXTentacion ist tot, doch vielleicht spendet diese Meldung den Hinterbliebenen zumindest ein klein wenig Trost: Die Mutter des Rappers, Cleopatra Bernard, veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account ein Ultraschall-Foto mit der Bildunterschrift: "Er hat uns ein letztes Geschenk hinterlassen."

Ein Insider bestätigte dem US-Magazin "People", dass der ermordete Rapper der Vater des noch ungeborenen Babys sei. Demnach erwarte seine Freundin ein Kind. Der Name der werdenden Mutter wurde nicht genannt. Auch ob XXXTentacion bereits vor seinem Tod von dem Kind wusste, ist bis dato nicht bekannt.

Verdächtiger festgenommen

XXXTentacion, dessen bürgerlicher Name Jahseh Dwayne Onfroy lautet, war am Montag in Florida auf offener Straße angeschossen und tödlich verwundet worden. Der Rapper hatte trotz seiner erst 20 Jahre zwar schon einiges auf dem Kerbholz. Es wird jedoch vermutet, dass dies nichts mit seinem Tod zu tun hatte. Vielmehr gehen die Ermittler davon aus, dass er im Zuge eines Raubüberfalls erschossen wurde.

Am Mittwoch nahm die Polizei einen ersten Verdächtigen fest. Er stehe unter Mordverdacht, hieß es. Es werde jedoch auch noch nach weiteren Verdächtigen gefahndet.

XXXTentacion hatte 2017 sein erstes Album "17" herausgebracht, das es direkt in die US-amerikanischen Top Ten schaffte. Erst im März 2018 erschien sein zweites Studioalbum "?". Dieses landete in den USA sogar auf Platz 1 und fand auch in Deutschland größere Beachtung. Zudem gelangen dem Rapper mit den Single-Auskopplungen "Sad!" und "Changes" auch zwei kleinere Hits.

Quelle: n-tv.de