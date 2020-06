Sollen wir traurig oder froh darüber sein, dass Georgina Fleur und ihr Verlobter Kubi Özdemir das "Sommerhaus der Stars" bereits kurz nach ihrem Einzug auch schon wieder verlassen haben? Wie auch immer, ändern können wir es eh nicht. Dafür gibt es nun illustren Ersatz.

Nach dem Blitzauszug von Georgina Fleur und ihrem Verlobten Kubi Özdemir erfreut sich "Das Sommerhaus der Stars" nun an zwei neuen TV-Persönlichkeiten: Iris Klein und ihr Mann Peter ziehen ebenfalls in die Promi-WG ein.

Im RTL-Interview verrät das Paar, dass es sehr aufgeregt sei. "Wir sind gespannt und freuen uns", sagt Iris Klein. Schon vor einigen Wochen wurden Gerüchte um eine Teilnahme der Mutter von Daniela Katzenberger laut. Die 53-Jährige hat inzwischen schon diverse Erfahrungen im Reality-TV gesammelt. So war sie etwa in der zehnten Staffel von "Big Brother" zu sehen, bei "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" oder aber im Dschungelcamp. Peter Klein betrat 2011 die Bühne der Castingshow "X Factor".

Neben den Kleins nehmen an der neuen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" unter anderem teil: das "Bachelor"-Paar Andrej Mangold und Jennifer Lange, die einstige "Deutschland sucht den Superstar"-Teilnehmerin Annemarie Eilfeld mit Partner Tim Sandt, Schauspielerin Diana Herold mit Ehemann Michael Tomaschautzki sowie die Mallorca-Auswanderer Andreas und Caroline Robens.

Auszug nach Unstimmigkeiten

Georgina Fleur war vor sieben Jahren durch ihre Teilnahme an "Der Bachelor" bekannt geworden. Daran schloss sich eine Reality-TV-Karriere an, die sie unter anderem ebenfalls ins Dschungelcamp und zu "Promi Big Brother" führte. Sie und Özdemir sind seit Anfang 2019 verlobt. Im "Sommerhaus" wollte Fleur den Mann an ihrer Seite ursprünglich einem größeren Publikum vorstellen. Doch die beiden hielten es gerade mal vier Tage in der Show aus. Grund für ihren überhasteten Auszug sollen Unstimmigkeiten mit anderen Bewohnern gewesen sein.

Das soeben erst mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete "Sommerhaus der Stars" geht in diesem Jahr in seine fünfte Staffel. Weil sich mehrere Paare nach der Teilnahme an der Sendung trennten, gilt das Format inzwischen als ernsthafte Belastungsprobe für Beziehungen. Gedreht wird diesmal auf einem Bauernhof in Nordrhein-Westfalen. Wegen der Corona-Krise kann die Show nicht wie in den vergangenen Jahren in Portugal aufgezeichnet werden.

Was im "Sommerhaus" passiert, ist später im Jahr bei RTL und TVNOW zu sehen. Ein genauer Sendetermin steht noch nicht fest.