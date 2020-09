"Was waren das für Zeiten"

"Was waren das für Zeiten" GZSZ-Star lebte von Hartz IV

In seiner Rolle als Nihat Güney erlebt Schauspieler Timur Ülker jede Menge "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Auch das wahre Leben war für den RTL-Serien-Darsteller nicht immer ein Zuckerschlecken. Finanziell jedenfalls ging es ihm schon einmal deutlich schlechter.

Seit ziemlich genau zwei Jahren gehört Timur Ülker zur Hauptbesetzung von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ). In der RTL-Erfolgsserie, die seit 1992 in bereits weit mehr als 7500 Folgen über die Bildschirme flimmert, übernimmt er die Rolle des Nihat Güney. Der Mitgründer der "Upcycling-Buddies" und Mitarbeiter im "Vereinsheim" treibt seine Freunde gerne mal mit seiner Sprunghaftigkeit in den Wahnsinn. Dennoch ist er eine gute GZSZ-Seele.

Im wahren Leben musste Ülker unterdessen auch schon so manche schlechte Zeit seelisch verdauen. Damit gemeint ist nicht unbedingt sein Ausflug zur Nackt-Dating-Show "Adam sucht Eva - Gestrandet im Paradies", an der er 2017 teilnahm. Und auch die Geburt seiner beiden Kinder mit Freundin Caroline wird er sicher eher auf der Habenseite in seinem bisher 31 Jahre währenden Leben verbuchen.

Den Blick nach vorn

Gemeint ist die Zeit, bevor er 2015 bei "Köln 50667" erste Schritte ins Fernsehgeschäft unternahm. "Als meine Tochter im Januar 2015 zur Welt kam, lebten wir von Hartz IV", bekennt Ülker nun auf seiner Instagram-Seite und führt aus: "Wir hatten so wenig Geld, dass wir den TÜV von unserem verrosteten Mazda 323 nicht erneuern konnten. Mann, mann, mann, was waren das für Zeiten."

Inzwischen jedoch hat Ülker diesen Lebensabschnitt hinter sich gelassen. "Heute blicke ich nach vorne und halte an meinen Zielen fest", erklärt er. Es sei nicht immer leicht gewesen, deshalb danke er vor allem seiner Mutter und seiner Freundin dafür, dass sie ihn stets unterstützt hätten.

So ist es nun mal nicht nur im Fernsehformaten, sondern auch in der Realität. Es gibt gute und schlechte Zeiten - auch im Leben eines Schauspielers.