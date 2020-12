Die Beziehung von Georgina Fleur und Kubilay Özdemir ist ein ständiges Auf und Ab. Jetzt aber ging es bei dem "Das Sommerhaus der Stars"-Paar offenbar nur noch haltlos in die Tiefe. Fleur soll sich getrennt und ihn von Dubai aus zurück nach Deutschland geschickt haben.

Georgina Fleur ist erst vor wenigen Tagen nach Dubai gezogen. An ihrer Seite war dabei ihr Verlobter Kubilay Özdemir. Zuletzt konnten geneigte TV-Zuschauer die toxische Beziehung des Paares im "Sommerhaus der Stars" bei RTL erleben. Schon kurz danach trennten sich die zwei zum wiederholten Male, kamen aber wieder zusammen. Jetzt ist die Situation offenbar erneut eskaliert. Fleur hat nach eigenen Angaben die Reißleine gezogen und ihren nun Ex-Liebsten in den Flieger nach Deutschland gesetzt.

Das berichtet die 30-Jährige in ihrer Instagram-Story. Schuld sein soll Özdemirs übermäßiger Alkoholkonsum, der schon in der Vergangenheit häufiger zum Problem zwischen den beiden wurde. Eigentlich wollte der Unternehmer einen Entzug machen, doch sei er nun wieder rückfällig geworden, berichtet Fleur. Er soll jetzt in Dubai sogar "zehn Tage durchgetrunken" haben. Sie sei diejenige, die unter seinem Konsum am meisten leide, was er jedoch nicht einsehen würde. "Also habe ich ihn jetzt gebeten, nach zehn Tagen Dubai-Terror einfach nach Hause zu fliegen. Er fliegt jetzt nach Frankfurt, und ich bleibe hier." Er habe dort nichts zu suchen, wenn er sich so verhält.

"Affen in seinem Kopf"

Sie spricht von Pöbeleien, Aggressionen und immer wieder rede er von "Affen in seinem Kopf. Das ist definitiv krank." Es habe viele Streitereien gegeben, die von ihm ausgegangen seien. "Er hat meine Freundinnen zum Weinen gebracht, er hat mich zum Weinen gebracht", so Fleur weiter. Sie glaubt, Özdemir möge es, wenn sie weint und traurig ist. Der 41-Jährige soll jetzt sogar ihr Handy aus dem 49. Stock des Gebäudes "The Adress" geworfen haben, in dem Fleur nun für 100.000 Euro Miete pro Jahr wohnt.

Dass sie jetzt so aus dem Beziehungsnähkästchen plaudert erklärt die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin damit, dass sie nun keine Angst mehr vor ihrem Verlobten haben müsse. Zumal sie wiederum nur auf seine Äußerungen bei Instagram reagiere. Denn auch Özdemir lässt kein gutes Haar an seiner neuen Ex-Verlobten. Zuvor hatte er in seiner Instagram-Story behauptet: "Ich kann mit einer Borderlinerin nicht mehr zusammenleben. Ich mache Schluss."

Wer die Beziehung wirklich beendet hat, wissen nur die beiden selbst. Letztendlich aber ist es wohl für alle Beteiligten so das Beste. Ob es dieses Mal eine Trennung für immer oder doch wieder nur auf Zeit ist, wird sich zeigen.