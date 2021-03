Den Ruf als Zicke der Nation hat sich Georgina Fleur hart erarbeitet. Es gibt wohl kaum ein Reality-TV-Format, an dem sie nicht schon teilgenommen hat. Nun jedoch kommt wohl ein Showprogramm der ganz anderen Art auf sie zu. Die 30-Jährige soll schwanger sein.

Wir zählen mal auf: "Der Bachelor", Dschungelcamp, "Promi Big Brother", "Kampf der Realitystars", "Die Festspiele der Realitystars", "Das Sommerhaus der Stars" … Das sind nur einige der Reality-TV-Formate, an denen Georgina Fleur, die eigentlich auf den schnöden Namen Georgina Bülowius hört, schon teilgenommen hat.

Fleur und Kubilay Özdemir - der Vater ihres Kindes? (Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius)

Zuletzt hieß es eigentlich, die 30-Jährige solle auch an der zweiten Staffel der Sat.1-Show "Promis unter Palmen" beteiligt sein. Die Dreharbeiten dazu wurden gerade beendet, die Sendung soll ab Mitte April ausgestrahlt werden. Doch Fleur machte einen Rückzieher. Nun kennen wir womöglich auch den Grund dafür.

Georgina Fleur soll schwanger sein! Das berichtet die "Bild"-Zeitung und beruft sich dabei auf Informationen aus dem engeren Umfeld der 30-Jährigen. "Sie konnte nicht an den Dreharbeiten teilnehmen, da sie in der Quarantäne bei einer Routinekontrolle schwanger getestet wurde", zitiert das Blatt eine namentlich nicht genannte Freundin Fleurs.

Vater soll Kubilay Özdemir sein

Und wer ist der Vater des Kindes? Allem Anschein nach ihr On-Off-Verlobter Kubilay Özdemir. Ihr gemeinsamer Auftritt im "Sommerhaus der Stars" hatte im vergangenen Jahr für besonders viel Wirbel gesorgt. Schließlich verließen die beiden mit viel Tamtam vorzeitig die Show. Vorausgegangen waren jede Menge Streitereien mit ihren Mitbewohnern. Fragwürdiger Höhepunkt war eine Auseinandersetzung, in der Özdemir dem Ex-"Bachelor" Andrej Mangold ins Gesicht spuckte.

Auch Özdemirs Alkoholprobleme wurden in der Sendung publik. Doch auch Fleur ist in Sachen Bölkstoff kein Kind von Traurigkeit, wie sich bei ihren TV-Auftritten ebenfalls schon beobachten ließ. So trank sie etwa bei "Kampf der Realitystars" 2020 eine komplette Flasche Champagner in 20 Sekunden auf ex.

Kein Alkohol mehr?

Solche Exzesse sollen laut ihrer Freundin nun allerdings der Vergangenheit angehören. "Die Schwangerschaft hat etwas bei beiden bewirkt. Beide trinken keinen Alkohol mehr, freuen sich gemeinsam auf den Nachwuchs. Sie sind nicht mehr wiederzuerkennen", sagte die Unbekannte der "Bild"-Zeitung.

Vielleicht schweißt das gemeinsame Kind ja die beiden, die im November nach Dubai gezogen sind, auch ein für alle Mal zusammen. Schließlich kriselte es in ihrer Beziehung immer wieder. Noch im Januar klagte Fleur öffentlich ihr Leid an Özdemirs Seite. Doch schwanger geworden ist sie nun wohl trotzdem.