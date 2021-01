Im November zieht Georgina Fleur mit ihrem Verlobten nach Dubai. Was wie ein Traum scheint, wird schnell zum Albtraum. Vor allem die toxische Beziehung des Paares spitzt sich immer weiter zu. Im Interview spricht die 30-Jährige jetzt über die schwere Zeit, die sie erlebt und ihre Rückkehr nach Deutschland.

Vor rund zwei Monaten ist Georgina Fleur mit ihrem Verlobten Kubilay Özdemir nach Dubai gezogen. Schon bei der gemeinsamen Teilnahme an dem RTL-Format "Das Sommerhaus der Stars" zeigten sich deutlich Probleme in der Beziehung des Paares. In Dubai kam es dann zum erneuten Eklat und endgültigen Bruch zwischen dem Reality-Star und dem Unternehmer, der inzwischen wieder in Deutschland lebt. Obendrein ist Fleur aufgrund ihres Umzugs immer wieder Anfeindungen ausgesetzt. Im Interview mit der "Bild"-Zeitung erklärt die 30-Jährige, wie es ihr derzeit damit ergeht.

"Ich bin ja damals im Urlaub hier gewesen. Jetzt habe ich eine ganz schöne Wohnung gefunden und lebe seit zwei Monaten hier", erklärt sie. Silvester feierte sie mit Freundinnen, die alle negativ getestet worden seien. "Deswegen konnten wir alle entspannt feiern", so die ehemalige "Bachelor"-Teilnehmerin. Dennoch reißt die Kritik in den sozialen Medien am Verhalten Fleurs nicht ab. Viele werfen ihr vor, die Pandemie nicht ernst zu nehmen. "Ich weiß, dass es eine sehr schwere Krankheit ist und später die Organe angreift. Ich will es auf gar keinen Fall haben, deswegen habe ich mich auch für Dubai entschieden. Es ist sehr clean, es herrscht überall Maskenpflicht, und wenn du dich nicht daran hältst, musst du 500 Euro Strafe bezahlen", verteidigt sie ihre Entscheidung.

Rückkehr für RTL-"Dschungelshow"

Sie wolle sich auch impfen lassen - aber erst nach ihrer Rückkehr nach Deutschland: "Weil ich eine Deutsche bin und den deutschen Ärzten vertraue. Wenn ich nach Deutschland am 18. Januar zur Dschungel-Revivalshow zurückfliege, habe ich den Plan gemacht, dass ich die Impfung bekommen möchte."

Zuletzt war Fleur in der RTLzwei-Sendung "Kampf der Realitystars" zu sehen, noch mehr Schlagzeilen aber machte ihr kurzer Auftritt mit Kubilay Özdemir in "Das Sommerhaus der Stars", bei der es zum Eklat kam, weil ihr Verlobter einen anderen Teilnehmer anspuckte. Doch das sieht Fleur schlussendlich positiv: "Ich war froh, dass ich früh aus dem Sommerhaus geflogen bin, weil es dann da drin richtig asozial geworden ist, und ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganzen Mobbing-Geschichten und so, da wäre ich natürlich dann auch echt an alle anderen Personen angeraten. Ich weiß nicht, ob es gut ausgegangen wäre, für die anderen oder für mich."

Die Verlobung mit dem 41-jährigen Özdemir scheint inzwischen aber dennoch Geschichte zu sein: "Er hat es mir wirklich nicht leicht gemacht, und mir kommen schon wieder die Tränen, weil er mich die ganze Zeit immer fertig gemacht hat, und das ist nicht in Ordnung eigentlich", berichtet Fleur im "Bild"-Interview weiter. "Ich finde, ich habe es nicht verdient. Manchmal kommen böse Dinge oder böse Menschen, die dir dann irgendwie alles kaputt machen wollen."

Die gegenseitigen Vorwürfe trugen beide medienwirksam über Instagram aus. "Was er in den letzten Wochen in Social Media getan hat, mich runtergemacht und fertiggemacht hat. Ich fühlte mich so richtig gemobbt. Ich wusste nicht, was ich da tun sollte, das fand ich einfach nur unfair." Nun wünscht sie sich ihr altes Leben zurück. "Ich hätte gerne diese lockere Leichtigkeit von früher wieder, wo alles an mir vorbeigegangen ist. Und jetzt breche ich mittlerweile in Tränen aus und bin traurig. Ich weine sehr viel. Dabei will ich niemandem zeigen, dass ich traurig bin. Ich finde das so unfair, dass du jemand pushst und der dann dir alles kaputtmachen will."