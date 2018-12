Unterhaltung

Ganz die Mama!: Gisele Bündchen zeigt ihre Tochter

Wächst hier etwa ein kleiner Yogi heran? Ob die kleine Vivian schon etwas mit Spiritualität anfangen kann, wissen wir nicht, aber die Pose sitzt. Ihre Supermodel-Mama Gisele Bündchen ist stolz.

Deutlicher kann man es kaum zeigen: Dieses kleine Mädchen kommt ganz nach seiner Mama - und das kann in diesem Fall eigentlich nur Gutes bedeuten. Besagte Mama ist in diesem Fall nämlich keine geringere als Supermodel Gisele Bündchen.

Anlässlich des sechsten. Geburtstags ihrer kleinen Tochter Vivian postete Bündchen ein Foto auf Instagram, dass das Mutter-Tochter-Gespann in Bikinis vor einem Wasserfall zeigt. Vivian sitzt vor ihrer Mama. Beide haben eine Yoga-Pose eingenommen.

"Heute ist ihr Tag", schreibt die 38-jährige Bündchen zu dem Foto. "Mein kleiner Sonnenschein, der jeden meiner Tage erhellt. Mir fehlen die Worte dafür, auszudrücken, wie sehr ich dich liebe." Denselben Text schrieb Bündchen auch noch einmal auf Portugiesisch, ihrer Muttersprache. Das Model ist bekanntermaßen Brasilianerin. Die den warmen Worten gab es für Vivian außerdem eine bunte Emoji-Kombination mit Luftballon und Torte.

Patchwork scheint zu funktionieren

Vivian Lake Brady, ist das jüngste Kind von Bündchen und dem 41-jährigen Football-Profi Tom Brady. Gemeinsam haben die beiden noch einen Sohn, den achtjährigen Benjamin Brady. Papa Brady hat außerdem noch einen Sohn aus einer früheren Beziehung. Die Mutter des elfjährigen John Edward Thomas Moynahan ist die amerikanische Schauspielerin Bridget Moynahan. Bei der Geburt des Jungens waren Brady und Moynahan bereits kein Paar mehr. Brady und Bündchen lernten sich kurz nach der Trennung der beiden im Winter 2006 kennen. Sie heirateten gut zwei Jahre später.

Bündchen gibt auf Instagram immer wieder auch Einblicke in ihr Familienleben. Insbesondere Mutter-Tochter-Bilder sind da zu sehen. Zu Halloween verkleideten sich die beiden als Einhörner. Außerdem unternehmen sie offenbar gern gemeinsame Reitausflüge. Auch Stiefsohn John scheint fest zur Familie zu gehören. Auf einem Gruppenfoto am Strand steht er in der Mitte zwischen Bündchen und Sohn Benjamin.

