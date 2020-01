Schauspielerin Gwyneth Paltrow plaudert in einem Interview offen über ihr Liebesleben mit Eheman Brad Falchuk. Demnach läuft im Bett bei den beiden nicht mehr allzu viel. Ob die 47-Jährige das wohl wirklich ernst meint?

Gwyneth Paltrow ist noch keine eineinhalb Jahre mit dem TV-Produzenten Brad Falchuck verheiratet. Jetzt verrät sie in einem Interview mit dem US-Magazin "Harpar's Bazaar", wie es bei denen beiden sexuell so läuft - nämlich gar nicht mehr.

Paltrow und Falchuk sind seit 2018 verheiratet. (Foto: imago images/ZUMA Press)

Anfangs habe ihr heutiger Mann viermal die Woche bei ihr übernachtet, so Paltrow. Ansonsten sei er bei sich zu Hause gewesen. Inzwischen aber wohnen die 47-Jährige und ihr ein Jahr älterer Angetrauter zusammen, und dadurch hätten sich einige Dinge nicht unbedingt zum Besseren entwickelt. "Unser Sexleben ist vorbei", sagt sie und fügt an, dass ihr vorab einige Freundinnen aus dem Grund geraten hätten, aufs Zusammenziehen lieber zu verzichten. "Wenn jeder seine eigene Wohnung hat, hilft das dabei, die Beziehung spannend zu halten. Beide Partner haben ihr eigenes Leben. Ich versuche, daran zu denken, auch wenn wir jetzt in einem Haus leben", sagt sie weiter, lässt aber offen, ob ihr das nicht doch dann und wann gelingt.

In dem Gespräch ging es auch um die neue Frau an der Seite von Paltrows Ex-Mann Chris Martin, mit dem sie die Kinder Apple und Moses hat. Der ist seit dem vergangenen Sommer wieder mit Dakota Johnson liiert, nachdem die zwei sich im Mai offenbar kurz getrennt hatten. "Ich liebe sie. Ich kann sehen, wie seltsam es erscheint, weil es irgendwie unkonventionell ist", so Paltrow über ihre 17 Jahre jüngere Nachfolgerin. Über Weihnachten war sie mit Martin und Fanning, Falchuk und den Kids gemeinsam in Aspen beim Ski-Fahren. Paltrow und Martin waren bis 2016 verheiratet, Anfang 2018 gab sie ihre Verlobung mit Falchuk bekannt, ehe die zwei im September desselben Jahres heirateten.