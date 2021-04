Er gilt als einer der schrillsten Paradiesvögel der Unterhaltungsbranche: der Entertainer Julian F. M. Stoeckel. In der neuesten Ausgabe des Podcasts "Ditt & Datt & Dittrich" plaudert er mit ntv-Kolumnistin Verena Dittrich über die Zukunft des Unterhaltungsfernsehens.

Immer lauter, immer hässlicher und niveauloser: Das deutsche Unterhaltungs-Fernsehen hat ein ernstes Problem. Denn, was dem Zuschauer in den letzten Jahren teilweise so angedreht wird, ist nicht selten nur noch schwer zu verdauen. Immer mehr neue Trash-TV-Formate flimmern über die Mattscheibe, dabei ist das gute alte Reality-Fernsehen nicht das Problem. Das Problem ist die Ideen- und Mutlosigkeit einiger TV-Macher.

Unlängst sorgte das Trash-Format "Promis unter Palmen" für einen Eklat. Statt Unterhaltung wurden dem Zuschauer zwischen Palmen und Strand homophobe Entgleisungen um die Ohren gehauen. Verena und Julian sprechen offen darüber, ob die Äußerungen in der Sendung "die Entertainment-Bombe" persönlich verletzt haben, wie er selbst mit Kritik oder Anfeindungen umgeht und wo er das Unterhaltungs-Fernsehen der Zukunft sieht.

Welche Macht haben die Zuschauer?

Wird es irgendwann in derlei Formaten wieder eine Rückbesinnung auf ein gewisses Maß an Niveau geben? Oder ist das, was wir jetzt sehen, nur ein unheilvoller Vorbote auf eine neue Art von TV-Unterhaltung? Also ein Entertainment, bei dem einem der Kamm schwillt, der Puls steigt und der Magen schmerzt? Julian sagt: "Früher hat man in solchen Sendungen mit den Geschichten und den Protagonisten mitgefiebert. Jetzt wird ein Format angekündigt und man überlegt sofort: 'Oh Gott, wie viele Minuten braucht es, bis es eskaliert?' Man hat das Gefühl, dass diese pausenlose Eskalation das Top-Thema all dieser (neuen) Shows ist."

Welche Wege müssen die Verantwortlichen gehen, um den in Schieflage geratenen Kahn der TV-Unterhaltung auf neuen Kurs zu bringen? Welche Macht haben hierbei die Zuschauer und ist das einst von vielen so geliebte deutsche Trash-TV überhaupt noch zu retten? Das alles und noch viel mehr - jetzt in einer neuen Folge des ntv-Podcasts "Ditt & Datt & Dittrich".