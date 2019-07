Wenn Promis urlauben, kann das ganz schön neidisch machen. Etwas aber fällt meist doch ab für die Normalos an ihren Smartphones: schöne Urlaubsfotos zum Träumen oder Neidischwerden. Frisches Material kommt von den Model-Schwestern Gigi und Bella Hadid.

Kaum ein Model ist dieser Tage so gefragt wie Gigi oder Bella Hadid. Die beiden Schwester mischen im Modezirkus ganz vorne mit. Aber man kann ja nicht durchgehend arbeiten, und so gönnen sich die beiden Grazien auch mal eine Pause. Gerade weilen sie zum Beispiel auf der griechischen Insel Mykonos. Ihre ältere Halbschwester hat dort vor wenigen Tagen ihren Geburtstag gefeiert. Nachdem die Festivitäten ihr Ende gefunden haben, bleibt der Familie noch Zeit für ein bisschen Entspannung - und für Mini-Shootings zwecks neuen Instagram-Contents.

Tatsächlich scrollt es sich derzeit ganz besonders schön durch die Seiten der 24-jährigen Gigi und der zwei Jahre jüngeren Bella Hadid. Beide posteten eine ganze Reihe Urlaubsbilder, auf mehreren davon sind sie im Bikini zu sehen.

Bella Hadid mag es gern flirty. Sie kniet breitbeinig in besonders knapper Bademode und textet dazu: "Ich wünschte, du wärst hier." Eine sexy Liebesbotschaft an den Freund? Musiker The Weeknd dürfte bei diesem Anblick ordentlich ins Schwitzen geraten.

Typisch Geschwister

Gigi Hadid gibt sich wortkarger - und in Sachen Bildsprache auch weniger explizit. Sie postete zuletzt zwei Fotos, auf denen ihr Gesicht nicht beziehungsweise nur unscharf zu erkennen ist, und kommentierte das Ganze mit einem Kreuzfahrtschiff-Emoji.

Sie sind eben verschiedenen, die beiden Schwestern, und dennoch unzertrennlich. Sie schweben nicht nur gemeinsam über die Laufstege dieser Welt - etwa den von Dessous-Label Victoria's Secret, sondern verbringen auch privat viel Zeit miteinander. An der typischen Geschwisterdynamik hat sich dabei auch im Erwachsenenleben wenig geändert. Aktuelle Paparazzi-Fotos zeigen die beiden ineinander verkeilt beim wilden Balgen am Strand.