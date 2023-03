Der Rapper Haftbefehlt hat schon so manchen Skandal hinter sich, Drogen- und Alkoholexzesse inklusive. Inzwischen scheint er aber geläutert und spricht nun im Interview mit RTL über seine Beziehung zu Ehefrau Nina, mit der er zwei Kinder hat. Auch einen Zweitwohnsitz in Dubai gibt es schon.

Haftbefehl gehört zu den erfolgreichsten Deutschrappern, die die Szene zu bieten hat. Zuletzt machte der 37-Jährige aber eher negative Schlagzeilen. So war er bei einem Konzert im Sommer des vergangenen Jahres aufgrund von Drogen so neben der Spur, dass der den Auftritt abbrechen und von der Bühne getragen werden musste. Doch hat der eigentlich auf den Namen Aykut Anhan hörende Familienvater dazugelernt. Im Interview mit RTL gewährt er jetzt ungewohnte Einblicke in sein Privatleben.

Mit dabei ist Ehefrau Nina, mit der er zwei Kinder hat. Kennengelernt haben sich die zwei bereits vor mehr als zehn Jahren, also vor seinem großen Erfolg. "Da haben wir zusammen mit seiner Mutter und den beiden Brüdern noch in einer Zweizimmerwohnung über einer Dönerbude gewohnt", erinnert sich Nina Anhan. "Wenn wir unsere Wäsche zum Trocknen auf der Terrasse aufgehängt haben, hat sie nach Döner gestunken, weil die Abluftrohre des Imbisses dort rauskamen."

Und sie erinnert sich auch noch an den Moment, als ihr damaliger Freund realisierte, dass sie für immer die Frau an seiner Seite sein soll. Es passierte in der Schweiz. "Und als dann morgens die Sonne reinkam und auf mein Gesicht schien, sei das der Moment gewesen, in dem er sich in mich verliebt hat", soll er ihr damals gesagt haben.

Zweitwohnsitz in Dubai

Inzwischen spielt Geld keine Rolle mehr, denn "Hafti", wie der Rapper von seinen Fans liebevoll genannt wird, hat es im Rap-Business geschafft. Die vierköpfige Familie besitzt ein Haus in Stuttgart und hat außerdem einen Zweitwohnsitz in Dubai angemietet. Dort seien sie "viel mehr als Familie zusammen". Aykut Anhan erklärt: "In Dubai trinke ich gar nichts, mache komplett Detoxing. Das ist wie eine Kur für mich. Außerdem verbringe ich mehr Zeit mit meinen Kindern." Seine Frau ergänzt: "Wir stehen zusammen auf, wir essen zusammen. Das ist in Deutschland leider nicht immer möglich."

Für Nina Anhan war das Leben an der Seite von Haftbefehl nicht immer leicht. "Die schwerste Zeit war für mich letztes Jahr, als er in Mannheim von der Bühne musste". Seinerzeit war eine Überdosis Lachgas für seinen desolaten Zustand verantwortlich. Er schwankte, verlor immer wieder das Gleichgewicht und brabbelte unzusammenhängende Sätze. "Das Gas macht einen komplett zum Zombie", weiß er heute.

Ein Bekannter hatte ihn damit in Kontakt gebracht. Am Ende konsumierte er eigenen Angaben nach bis zu 50 Flaschen täglich davon. "Das ging drei Monate gut, und danach ging nichts mehr." Für seine Frau war das alles nur schwer zu ertragen: "Ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehe (...) Meinen eigenen Mann so zu sehen, das ist einfach nicht schön." Doch die Zeiten sind vorbei, und Haftbefehl hat inzwischen einen klaren Standpunkt dazu: "Ich finde mittlerweile sogar, das Zeug sollte in Deutschland verboten werden, das ist wirklich Horror."

Nach dem Skandal-Auftritt sagte Haftbefehl im August 2022 seine komplette Tour ab. "Mein Körper braucht eine Pause. Eine Pause, von der ich noch nicht weiß, wie lange sie gehen wird", schrieb er bei Instagram und: "Macht euch keine Sorgen!"