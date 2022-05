Hailey Bieber wolle das Leben ihrer "wunderschönen Großmutter" feiern, schrieb sie in ihrem Instagram-Post.

In sozialen Medien gibt der US-Schauspieler Alec Baldwin bekannt, dass seine Mutter Carol Baldwin verstorben ist. Nun verabschiedete sich auch Enkelin Hailey Bieber in einem emotionalen Post von ihrer Großmutter. "Wir lieben dich", schreibt das Model auf Instagram.

Hailey Bieber hat in einem Instagram-Post ihre Trauer über den Tod ihrer Großmutter zum Ausdruck gebracht. Zu einem alten Schwarz-Weiß-Bild der Verstorbenen schrieb die 25-jährige Ehefrau des Musikers Justin Bieber am Freitag mit Emojis eines weißen Herzens und einer weißen Taube: "Gestern um 17:52 Uhr beendete meine wunderschöne Großmutter Carol Baldwin, die Matriarchin der Familie Baldwin, ihre Reise hier auf der Erde. Heute feiere ich sie, das Leben, das sie gelebt hat, und das Vermächtnis, das sie hinterlässt. Wir lieben dich."

Zuvor hatte der 64-jährige Alec Baldwin auf Instagram bekannt gegeben, dass seine Mutter Carol M. Baldwin am Donnerstag in Syracuse, im US-Bundesstaat New York im Alter von 92 Jahren verstorben sei. Sie hinterlässt ihre sechs Kinder, darunter die Schauspiel-Dynastie Alec, William, Haileys Vater Stephen und Daniel Baldwin, zwei Töchter, 25 Enkelkinder und 14 Urenkel.

Seit einer Brustkrebs-Erkrankung im Jahr 1991 engagierte Carol Baldwin sich für den Kampf gegen die Krankheit und sammelte mehrere Millionen Dollar Spenden für den guten Zweck. "Sie verbrachte die letzten 25 Jahre ihres Lebens als Kämpferin und Wegbereiterin für die Sache, der sie so viel Energie widmete", erzählte ihr Sohn Alec. "Wir sind alle enorm stolz auf ihre Leistung."