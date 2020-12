Seit zwei Jahren sind Justin und Hailey Bieber bereits verheiratet. Ihre Fans hoffen sehnlichst darauf, dass sie bald ein Kind bekommen. Doch davon lässt sich das junge Ehepaar nicht aus der Ruhe bringen. Das 24-jährige Model möchte erst noch Karriere machen.

Steht bei Justin Bieber und seiner Ehefrau Hailey bald Nachwuchs ins Haus? Wenn es nach dem Sänger ginge, könnte es ein "kleiner Stamm" sein, wie er jüngst in der Talkshow von US-Moderatorin Ellen DeGeneres verraten hat. "Ich werde so viele Kinder haben, wie Hailey bereit ist, herauszupressen", witzelt Bieber. "Ich denke, sie möchte ein paar haben. Mindestens zwei oder drei."

Fans wünschen sich schon lange, dass der Sänger und das Model Nachwuchs bekommen. Als die 24-Jährige kürzlich bei Instagram Fotos mit ihrer kleinen Nichte, der Tochter von Alec und Hilaria Baldwin, postete, hagelte es Kommentare, in denen sie gefragt wurde, wann sie und Bieber endlich so weit seien. Doch eilig hat es das Paar laut ihrem Ehemann nicht.

"All deine Träume verwirklichen"

"Ich denke, Hailey hat noch einige Dinge, die sie als Frau erreichen möchte, sie ist einfach noch nicht bereit. Und ich denke, das ist okay", resümiert Justin Bieber. Der tätowierte Sänger habe auf seinem Rücken extra noch Platz für Tattoos von seinen Kindern gelassen. Die wolle er sich stechen lassen, sobald er Vater sei.

Justin Bieber und Hailey Baldwin hatten sich im Juli 2018 auf den Bahamas verlobt und nur zwei Monate später still und heimlich standesamtlich in New York geheiratet. Erst im September des Folgejahres gaben sie sich ihr Eheversprechen ein zweites Mal in einer großen kirchlichen Zeremonie mit 150 geladenen Gästen.

An ihrem Hochzeitstag schrieb er zu einem Schwarz-Weiß-Bild von ihrem Hochzeitskuss auf Instagram: "Ich verspreche dir, dich darin zu unterstützen, die Frau zu sein, zu der dich Gott berufen hat." Er wünsche sich von Herzen, "dass du dir all deine Träume verwirklichen kannst. Ich verspreche dir, dich immer an erste Stelle zu setzen und geduldig und liebevoll zu sein. Glückwunsch zum Hochzeitstag mein schönes, süßes Mädchen."