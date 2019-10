Am Montag feiern Justin und Hailey Bieber ihre ein Jahr zurückliegende Trauung mit einem rauschenden Fest. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Jetzt aber postet die Braut höchstpersönlich endlich Fotos von ihrer beeindruckenden Robe.

Vor einem Jahr ließen sich Justin Bieber und Hailey - damals noch Baldwin - standesamtlich trauen. Jetzt endlich folgte eine kirchliche Zeremonie samt rauschendem Fest, bei dem das Paar im engsten Kreis seine Liebe zelebrierte. Nun gestattet Hailey via Instagram aber auch allen Fans einen Blick auf ihre Hochzeitsrobe.

Und bei der wurde nicht gekleckert, sondern geklotzt. Das Kleid besteht aus weißer Spitze, ist schulterfrei, körperbetont und wird durch eine meterlange Schleppe ergänzt, in die am Ende die Worte "till death do us part" (Bis dass der Tod uns scheidet) eingenäht sind. Entworfen hat das Ganze Hailey Bieber selbst gemeinsam mit dem Designer Virgil Abloh, einem guten Freund der 22-Jährigen. Ihm gebührt dann auch der Dank, den sie einem der Schwarz-Weiß-Fotos beifügt: "Danke, dass du meine Vision zum Leben erweckt und mein Traumkleid kreiert hast. Du und dein Team bei 'Off-White' seid unglaublich, und ich werde für immer dankbar sein, dass ich deine Kreation tragen durfte."

"Auch Gangster heiraten"

Zwar hatte sich auch Ehemann Justin in Schale geworfen, doch sein klassisch schwarzer Anzug samt weißem Hemd, Satin-Kummerbund und schwarzer Fliege konnte gegen den Anblick seiner Frau wenig ausrichten. Zu einem Foto, auf dem sich das Paar küsst, schreibt der 25-Jährige: "Auch Gangster heiraten".

In einer privaten Zeremonie hatten der Sänger und das Model am Montagabend während des Sonnenuntergangs im Resort Montage Palmetto Bluff im US-Bundesstaat South Carolina in einer kleinen Kapelle noch einmal Ja gesagt. 154 Gäste sollen geladen gewesen sein - neben vielen Familienmitgliedern unter anderem auch berühmte Freunde wie Kendall Jenner, Camila Morrone, Joan Smalls und Biebers Manager Scooter Braun.

Schon am Vorabend hatte das Brautpaar offenbar kräftig mit den Gästen gefeiert. Wie das US-Promi-Portal "TMZ" berichtete, hatten die Biebers eine Party mit Jahrmarkt-Motto veranstaltet - samt Eiscreme, Süßigkeiten, Bowling, einer kleinen Tanzparty und verschiedenen Spielen.