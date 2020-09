Gut drei Jahre liegt die letzte Trennung von Halle Berry zurück. Seither war sie offiziell als Single unterwegs. Nun aber gibt es eine frische Liebe in ihrem Leben. Den neuen Mann an ihrer Seite zeigt sie jetzt zum ersten Mal öffentlich - wenn auch nicht so ganz.

Im Juli verdichteten sich die Hinweise darauf, dass Halle Berry eine neue Liebe gefunden hat. Damals postete sie ein Foto von sich in einem T-Shirt mit dem Aufdruck Van Hunt, dem Namen eines US-amerikanischen Soulsängers, Songwriters und Produzenten. Dazu schrieb sie: "Jetzt wisst ihr es ..." und fügte dem Ganzen noch ein schwarzes Herz und ein Fuß-Emoji hinzu. Letzteres wiederum bezog sich auf ein zuvor hochgeladenes Bild, auf dem Berrys Füße sowie die eines Mannes zu sehen waren. Van Hunts demnach.

Nun gibt es ein erstes echtes Pärchenfoto der 54-jährigen Schauspielerin und des 50-jährigen Musikers auf ihrem Instagram-Account. Darauf tragen die beiden einen Mund-Nasen-Schutz und verbreiten so auch gleich noch eine wichtige Botschaft, denn Berry fügt dem Ganzen den Hashtag "Masken retten Leben" hinzu. Dasselbe Foto findet sich auch auf Van Hunts Account. Wer dort genau hinsieht, entdeckt Berry bereits auf einem Kussfoto von Ende August.

Scheidung läuft

Van Hunt kommt aus Ohio. Sein erstes Album veröffentlichte er 2006. Seither sind vier weitere auf den Markt gekommen, das vorerst letzte erschien 2017 unter dem Titel "Popular". 2006 wurde er mit einem Grammy ausgezeichnet. Schon im Jahr davor war er nominiert, ging damals aber leer aus.

Halle Berry war zuletzt mit dem britischen Musikproduzenten Alex Da Kid liiert, das Paar trennte sich Ende 2017 nach einem halben Jahr. Aus der Beziehung mit dem Männermodel Gabriel Aubry, mit dem Berry von 2005 bis 2010 liiert war, stammt die zwölf Jahre alte Tochter Nahla. Mit ihrem Ex Olivier Martinez hat sie den sechsjährigen Maceo. Aktuell sind Berry und Martinez noch verheiratet. 2013 hatten sie sich das Jawort gegeben, trennten sich aber schon drei Jahre später wieder. Wie kürzlich bekannt wurde, will sich die Schauspielerin im laufenden Scheidungsprozess künftig selbst vertreten und auf ihre Anwälte verzichten.