Professor Sprout ganz natürlich Harry-Potter-Darstellerin nackt in der Vogue

Den sichtbar nackten Körper nur von Törtchen verdeckt zeigt sich die 82-jährige Schauspielerin Miriam Margolyes in der britischen Juli-Ausgabe der "Vogue". Sie feiert damit ihr Debüt in dem Magazin - und verbindet die freizügigen Bilder mit einen offenherzigen Botschaft, was ihre Köperwahrnehmung angeht.

Im stolzen Alter von 82 Jahren feiert "Harry Potter"-Star Miriam Margolyes ihr "Vogue"-Debüt. Und das sehr mutig: Denn in der britischen Juli-Ausgabe lässt sie sogar die Hüllen fallen. Die Schauspielerin, die für ihre Rolle der Professorin Sprout in "Harry Potter" bekannt ist, hat auf ihrer Instagram-Seite mehrere Bilder von dem Shooting veröffentlicht, darunter das Vogue-Cover. Auf einem anderen Foto sitzt sie hinter zwei Schalen mit Törtchen, die ihre Brüste bedecken. Außer Schmuck trägt sie nichts.

Von ihren Followern bekommt die Britin für dieses mutige Bild viel Zuspruch. "Ich bete Dich an", ist dort etwa zu lesen. In der Zeitschrift schildert die 1,55 Meter kleine Schauspielerin, dass sie mit ihrem Aussehen hadert. Sie möge ihr Gesicht. "Aber ich hasse meinen Körper. Ich hasse große Brüste und ich habe einen Hängebauch, kleine verbogene Beine." Doch sie versuche, das Beste daraus zu machen.

Die Juli-Ausgabe der britischen "Vogue" ist dem Thema "Pride & Joy" gewidmet. Auf dem Cover zeigt sich die 82-Jährige frech mit Zunge im Mundwinkel. Sie hatte bereits 1966 ihr Coming-Out. "Ich habe mich nie dafür geschämt, dass ich lesbisch bin oder so. Ich wusste, dass es nicht kriminell war." Ihre Eltern hätten ihre Sexualität aber nie akzeptiert.

Dennoch stand Margolyes zu ihren Gefühlen und ist bereits seit mehr als 50 Jahren glücklich mit ihrer Partnerin Heather liiert, die sie kurz nach der Universität kennenlernte. "Ich denke, Homosexuelle haben großes Glück, denn wir sind nicht konventionell." Das gebe ihnen einen Vorteil. "Wir sind gute Künstler, wir sind gute Musiker." Sie sei gerne lesbisch.

Margolyes ist besonders bekannt für ihre Darstellung der Professorin Pomona Sprout im Harry Potter-Franchise, hat aber im Laufe ihrer Karriere in vielen weiteren Filmen gespielt. Für ihre Darstellung der Großmutter Mingott in Martin Scorseses Film "Zeit der Unschuld" von 1993 bekam sie etwa eine BAFTA-Auszeichnung als beste Nebendarstellerin.