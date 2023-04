Das ging mutmaßlich ganz ohne Zauberei vonstatten: Schauspieler Daniel Radcliffe ist zum ersten Mal Vater geworden. Ein Sprecher des einstigen "Harry Potter"-Darstellers bestätigt entsprechende Spekulationen, die zuvor bereits in den Medien zirkuliert waren.

Das ging nun dann doch schnell. Schließlich hatte ein Sprecher von Daniel Radcliffe erst Ende März bestätigt, dass der 33-Jährige und dessen Freundin Erin Darke erstmals Eltern werden. Nun ließ der Schauspieler gegenüber der Nachrichtenagentur PA ebenfalls über seinen Sprecher verlauten, dass das Kind inzwischen tatsächlich bereits zur Welt gekommen ist.

Radcliffe reagierte damit auf entsprechende Spekulationen, die zuvor bereits die Runde gemacht hatten. So präsentierte etwa die britische Tageszeitung "Daily Mail" Fotos, die ihn beim Spaziergang durch New York mit einem Kinderwagen zeigten. Auf anderen Bildern war Erin Darke zu sehen - inzwischen wieder ohne Babybauch. Radcliffe bemühte sich zwar, nicht erkannt zu werden - er trug ein weit ins Gesicht gezogenes Baseball-Cap und einen schwarzen Mundschutz. Seine Freundin aber war dann doch deutlich zu erkennen.

Am Set kennengelernt

Radcliffe hält sein Privatleben grundsätzlich so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit heraus. Auch Social Media meidet er. "Als Schauspieler möchte ich einfach nur mein Leben leben und meine Freunde treffen. Ich will, dass die Sache, über die die Menschen sprechen, meine Arbeit ist", sagte der Star im vergangenen Jahr darüber.

Der Brite und die US-Amerikanerin Darke hatten sich vor rund zehn Jahren am Set des gemeinsamen Films "Kill Your Darlings" kennen- und wenig später lieben gelernt. Die 38-Jährige wirkte auch schon in Serien wie "The Marvelous Mrs. Maisel" oder Hollywood-Produktionen wie "Thank You for Your Service" mit.

Radcliffe hatte zuletzt durch seine Rolle als Weird Al Yankovic in einem Biopic über den schrägen Musiker für Aufsehen gesorgt. Für immer in die Filmgeschichte eingebrannt hat er sich aber natürlich durch die Rolle des Zauberlehrlings "Harry Potter", die er in sämtlichen Kinofilmen zwischen 2001 und 2011 ausfüllte.