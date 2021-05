Entertainer Harry Wijnvoord ist zwar bereits in den besten Jahren, doch an der Seite seiner Lebensgefährtin Iris Dahlke wirkt er wie ein Teenager. So hat er seiner Auserwählten nun sogar einen Heiratsantrag gemacht. Ob sie wohl "Ja" gesagt hat?

Bekannt geworden ist Harry Wijnvoord in Deutschland als Moderator der Spielshow "Der Preis ist heiß". Doch seine aktuelle Lebenssituation lässt sich dann doch eher mit dem einstigen Konkurrenzformat "Glücksrad" umschreiben. Schließlich dreht der 71-Jährige noch einmal am ganz großen Rad - jedenfalls mit Blick auf die Liebe.

Ja, Wijnvoord ist in seine Lebengefährtin Iris Dahlke sogar so verknallt, dass er sich zu dem hinreißen läßt, was bei "Der Preis ist heiß" stets verboten war: Er überbietet sich geradezu in seinen Liebesbekundungen. Erst zog er mit der 54-Jährigen Anfang 2020 unter ein Dach. Und nun machte er ihr sogar einen Heiratsantrag.

"Sehr, sehr glücklich"

"Iris und ich haben uns verlobt", sagt der Entertainer im Interview mit RTL und strahlt dabei über beide Ohren. "Harry hat mir einen wunderschönen Heiratsantrag gemacht, der für mich sehr überraschend kam, aber mich natürlich auch sehr glücklich gemacht hat. Das Wichtigste für ihn: Ich habe 'Ja' gesagt", fügt sie hinzu. Und Wijnvoord beteuert, darüber sei er "sehr, sehr glücklich".

Auch auf ihrer Instagram-Seite verkündete Dahlke die Verlobung. Details zu den Hochzeitsplanungen wollten die beiden noch nicht verraten. Nur so viel: Es soll ein rauschendes Fest geben.

Wijnvoord und Dahlke hatten sich 2019 vor einer Kölner Kneipe kennengelernt. Corona-Pandemie und Lockdown scheinen die beiden eher noch enger zusammengeschweißt als entzweit zu haben. Für den Niederländer wird es die zweite Ehe sein. Von seiner ersten Frau Marianne, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat, trennte er sich bereits 1998.

Karrieretief nach "Der Preis ist heiß"

Von 1989 bis 1997 moderierte Wijnvoord beim damals noch jungen Privatsender RTL die Spielshow "Der Preis ist heiß". In der Sendung stets an seiner Seite damals: Walter Freiwald. Nach dem Ende des Formats konnten beide jedoch nicht mehr an den Erfolg anknüpfen. So sah man sie später - unabhängig voneinander - zum Beispiel im Dschungelcamp: Wijnvoord schon 2004, Freiwald 2015.

Auch privat entfremdete sich das einst unzertrennliche Moderationsduo. Als Freiwald Ende 2019 öffentlich machte, unheilbar an Krebs erkrankt zu sein, griff Wijnvoord jedoch spontan zum Telefonhörer und söhnte sich mit ihm aus. Wenige Tage später, am 16. November 2019, war Freiwald tot.