In den vergangenen Tagen haben Prinz Harry und Herzogin Meghan wohl mal einfach nur die Seele baumeln lassen. Schließlich wurden sie auf der karibischen Luxus-Ferien-Insel Canouan gesichtet. Nun sind die beiden aber wieder zurück in den USA - in Atlanta steigen sie aus dem Flieger.

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind nach einem romantischen Kurzurlaub auf der Karibikinsel Canouan wieder zurück in den USA. Das Paar sei mit einem Privatflieger in Atlanta, Georgia, gelandet, berichtet die britische Zeitung "Daily Mail". Das Blatt veröffentlichte dazu Bilder, die die beiden beim Verlassen des Flugzeuges zeigen.

Zunächst unklar war, weshalb das Paar in Atlanta und nicht in der Nähe seines Wohnortes in Kalifornien gelandet ist. Möglichweise besuchten die beiden ihren engen Freund Tyler Perry, spekuliert die "Daily Mail". Der Schauspieler und Regisseur betreibt in Atlanta das flächenmäßig größte Filmstudio der USA, das unter anderem bereits für die Horror-Serie "The Walking Dead" oder den Marvel-Film "Black Panther" genutzt wurde.

Harry und Meghan hatten ein paar Tage auf der Insel Canouan verbracht, um sich von den Strapazen der vergangenen Wochen zu erholen. Nach ihrem Aufenthalt in Europa, unter anderem bei den Invictus Games in Düsseldorf, waren die beiden zuletzt gemeinsam in New York, um dort verschiedene Termine wahrzunehmen - unter anderem stand das Gipfeltreffen ihrer Archewell Foundation auf dem Programm.

Händchenhaltend beim Spaziergang

Die karibische Insel gehört zum Staat St. Vincent und die Grenadinen und ist vor allem für ihre Luxus-Ressorts bekannt, in denen des Öfteren Promis und Superreiche absteigen. Auch Hollywood-Stars wie George Clooney und seine Frau Amal, Robert Downey Jr. oder Leonardo DiCaprio machen hier angeblich gerne Urlaub.

Bilder von Harry und Meghan in der Karibik waren zuvor ebenfalls von der "Daily Mail" veröffentlicht worden. Die beiden wurden dort unter anderem händchenhaltend beim Spaziergang abgelichtet. Passanten fotografierten Prinz Harry außerdem beim Verlassen eines Delikatessen-Ladens. Ihre beiden Kinder Archie (4) und Lilibet (2) sollen weder während des Urlaubs der beiden noch bei der Rückkehr auf dem Rollfeld gesichtet worden sein.