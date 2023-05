Der Tod seiner Mutter Diana nach einer Verfolgungsjagd durch Paparazzi belastet Prinz Harry bis heute. Nun soll ihm und seiner Frau Meghan in einem Taxi in New York ähnliches passiert sein. Allerdings gab es nur beinahe einen Unfall, berichtet sein Sprecher.

Prinz Harry und seine Frau Meghan sind in eine "nahezu katastrophale Verfolgungsjagd" verwickelt worden, an der Paparazzi-Fotografen beteiligt waren. Das sagte ein Sprecher des Prinzen. Der Vorfall sei passiert, nachdem das Paar an einer Preisverleihung der Ms. Foundation for Women in New York teilgenommen hatte, bei der Meghan für ihre Arbeit geehrt wurde.

Der Herzog und die Herzogin von Sussex seien mehr als zwei Stunden lang von "äußerst aggressiven Paparazzi" verfolgt worden, was zu mehreren "Beinahe-Zusammenstößen" führte, schilderte der Sprecher in einer Erklärung. Es seien dabei andere Fahrer, Fußgänger und zwei New Yorker Polizeibeamte involviert worden. Das New York Police Department (NYPD) bestätigte auf Anfrage der BBC die Kenntnis des Vorfalls noch nicht.

Bilder, die in den sozialen Medien auftauchten, zeigten Harry, Meghan und ihre Mutter Doria Ragland in einem Taxi. "Die Verbreitung solcher Bilder ermutige eine höchst aufdringliche Praxis, die alle Beteiligten gefährde", kommentierte Harrys Sprecher.

Harrys Mutter Diana war bei einem Autounfall in Paris 1997 gestorben, nachdem sie ebenfalls von Paparazzi gejagt worden war. Für den damals zwölfjährigen Harry war das ein traumatisches Ereignis. Darüber, wie sehr ihn der Verlust bis heute beschäftigt und belastet, sprach der 38-Jährige zuletzt in seiner Biografie "Spare" (deutscher Titel: "Reserve").