Nur Freunde wollen Jennifer Lopez und ihr Ex Ben Affleck sein. Doch Berichte über ein gemeinsames Wochenende, das die beiden US-Stars zusammen verbracht haben sollen, heizen die Gerüchteküche um das einstige Hollywood-Paar wieder kräftig an.

Die Trennung von Jennifer Lopez und Alex Rodriguez liegt - zumindest offiziell - noch nicht allzu lange zurück. Zuvor brodelte schon länger die Gerüchteküche, dass es zwischen der Sängerin und dem ehemaligen Baseballprofi kriseln soll. Stimmen die Gerüchte vielleicht auch, was J.Lo's "Neuen" angeht? Das soll jemand sein, der auch schon mal mit ihr vor den Traualtar treten wollte: Hollywood-Schauspieler Ben Affleck. Mit ihm soll Lopez das Wochenende verbracht haben, wie US-Medien berichten.

Laut "TMZ" wohnten Lopez und Affleck im Big Sky Resort in Montana, ganz in der Nähe des Yellowstone-Nationalparks, und fuhren dort auch zusammen herum. Am Sonntag sollen der US-Superstar und der Oscarpreisträger laut Bericht dann von Bozeman aus weiter nach Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien geflogen sein. In einem SUV ging es dann weiter zu ihrem Haus in Bel-Air.

Muttertag im Kreise der Familie

Den Sonntag verbrachte Lopez ganz offiziell mit ihren beiden Kindern, Emme und Max, die sie aus der Ehe mit Sänger Marc Anthony hat, sowie mit ihrer Mutter. Das dokumentierte sie auch auf ihrem Instagram-Kanal. "#Muttertag mit meiner Mami und Kokosnüssen!", lautete ihr Kommentar zu einer Reihe von Fotos, die die vier in einem Restaurant zeigen.

Seit einiger Zeit kursieren Gerüchte um ein Liebescomeback zwischen Ben Affleck und Jennifer Lopez. Die beiden waren Anfang der 2000er zusammengekommen und sogar verlobt. 2004 lösten sie jedoch ihre Verlobung wieder und trennten sich. Kurz danach heiratete die US-Sängerin Marc Anthony. Insgesamt war sie drei Mal verheiratet. Auch mit Rodriguez plante Lopez eine Hochzeit, nachdem sie sich 2017 verlobt hatten, die sie wegen der Corona-Pandemie jedoch mehrfach verschoben haben sollen.