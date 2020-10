Hazel Brugger verkündet in den sozialen Medien, dass sie ihr erstes Kind erwartet - und niemand glaubt ihr. Langsam aber zeichnet sich nicht nur an ihrem Bauch ab, dass die Comedienne und "heute show"-Mitarbeiterin die Wahrheit sagt.

Am Vormittag tauchen bei Twitter drei Worte von Stand-up-Comedienne Hazel Brugger auf, die von ihren Followern zwiespältig aufgenommen werden. "Ich bin schwanger" ist dort zu lesen. Während sich die einen freuen, zweifeln die anderen an Bruggers Aussage. Will sie ihre Fans womöglich nur zugunsten eines Scherzes hinters Licht führen? Inzwischen jedoch scheint klar zu sein, dass die 26-Jährige tatsächlich ihr erstes Kind erwartet.

"Bin mir jetzt nicht sicher, ob da nicht ein Haken bei dieser Nachricht ist", meint beispielsweise ein User am Morgen, und ein anderer bläst in dasselbe Horn: "Ich bin auch eher vorsichtig optimistisch. Nachher sind wir ihre Versuchskaninchen." Daraufhin scheint Brugger zu realisieren, dass sie aufgrund ihres Jobs und ihrer sonstigen Tweets wohl nicht so richtig ernst genommen wird und legt kurze Zeit später bei Instagram nach.

Beweisfoto schafft Klarheit

Dort lädt sie ein Beweisfoto hoch. Darauf sitzt sie in einer hellblauen Latzhose auf einem roten Ledersofa. Ihre Hände hält sie an den wirklich nicht mehr zu übersehenden Babybauch. "Für alle, die dachten, 2020 gibt es nur schlechte Nachrichten - hier mal was Gutes: Ich bin schwanger!" schreibt sie dazu und unterstreicht damit ihre Aussage vom Vormittag.

"Blick.ch" will es offenbar genau wissen und kontaktiert ihr Management. Und siehe da, eine Bestätigung folgt auch von dieser Seite. "Ja, die Schwangerschaft ist echt", lautet die Antwort auf die Nachfrage. Na dann, herzlichen Glückwunsch!

Die aus der Schweiz stammende Hazel Brugger startete ihre Karriere bei zahlreichen Poetry Slams, ehe sie sich auch mit Kabarett und Stand-up-Comedy einen Namen machte. Vor allem durch ihre Einsätze als Außenreporterin bei der ZDF-Satiresendung "heute show" wurde sie einem breiteren Publikum bekannt. Seit vier Jahren lebt Brugger in Köln. Vater des Kindes soll übrigens ihr langjähriger Freund sein, der 32-jährige Fotograf Lukas Mäder.