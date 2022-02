Heidi Klum und Tom Kaulitz begehen ihren Jahrestag ganz romantisch am Strand und setzen sich für ein sexy Foto perfekt in Szene. Dazu sorgt noch ein weiterer Moment Klums im Kreise junger Männer für Gesprächsstoff, bei dem sie wenig Kleidung trägt.

Für Heidi Klum gehört Klappern zum Handwerk, und so setzt die "Germany's next Topmodel"-Verantwortliche nicht nur ihre Models stets ins rechte Licht, sondern weiß auch, wie sie sich selbst in der Öffentlichkeit am besten verkauft. Dementsprechend wird der Jahrestag mit Ehemann Tom Kaulitz natürlich medienwirksam gefeiert.

Auf ihrem Instagram-Account lädt die 48-Jährige eine Galerie hoch, in der sie gemeinsam mit dem Musiker bei den nicht ganz privaten Feierlichkeiten zu sehen ist. Auf dem ersten Bild trägt der 32-jährige Kaulitz nur ein Handtuch um die Hüfte, während er seine in rote Herzballons gekleidete Ehefrau küsst. Die weiteren Bilder und Videos zeigen die zwei dann bei einem romantischen Strandspaziergang.

"Elevator Boys" bei GNTM?

Doch das ist aktuell nicht das einzige Lebenszeichen von Klum, über das gesprochen wird. Bei Tiktok hat sie ein Video hochgeladen, in dem sie mit den auf der Plattform berühmten "Elevator Boys" im Pool tanzt. Bereits vor einigen Tagen zeigte sich Klum mit den Tiktok-Stars und posierte mit ihnen in einem Fahrstuhl, also an dem Ort, der die fünf jungen Männer berühmt machte. Nun wird gemunkelt, ob Tim Schaecker, Jacob Rott, Bene Schulz, Luis Freitag und Julien Brown womöglich für "Germany's next Topmodel" gebucht worden sein könnten.

Und das ist nicht der einzige Punkt in diesem Video, der für Diskussionsstoff sorgt. Ein scheinbar fehlendes Detail fällt dabei besonders ins Auge. "War ich die Einzige, die dachte, dass Heidi keine Hose anhat?", wundert sich eine Nutzerin in den Kommentaren unter dem Clip. "Höschen oder Busch, das ist hier die Frage", schreibt eine andere.

Allerdings muss man auch sagen, dass es wohl der Unschärfe des Videos geschuldet ist, dass sich diese Fragen überhaupt stellen. Denn wer genau hinschaut, kann das zum knappen Bikinitop passende Unterteil dann doch erkennen.