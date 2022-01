Aktuell befindet sich Heidi Klum mitten in den Dreharbeiten zur nächsten Staffel von "Germany's next Topmodel". Doch offenbar gerät sie vor allem dann in Stimmung, wenn sie gerade mal Pause von ihren "Mädchen" hat. Davon gibt es nun eine Kostprobe.

"Du bist so heiß wie ein Vulkan und heut' verbrenn' ich mich daran - tanze Samba mit mir", heißt es in einem alten Schlager. Im Falle von Heidi Klum müsste die Textzeile jedoch wohl umgedichtet werden.

So könnte man einen von Klums jüngsten Instagram-Posts getrost mit den Worten "Tanze Tanga mit mir" überschreiben. Sie selbst versah den Clip dagegen lediglich mit dem Hashtag "Keep Dancing" ("Höre nicht auf zu tanzen").

Wir sehen, wie die 48-Jährige in weißen Jogging-Klamotten die Hüften kreisen lässt. Es dauert nicht lang, da hebt sie ihr Oberteil an, sodass ihr blanker Rücken zum Vorschein gelangt. Doch nicht nur das. Die Hose hängt nämlich so tief, dass auch Klums schwarzer String-Tanga bestens zur Geltung kommt.

Countdown zu GNTM

Klum scheint ihre Tanzeinlage vor der Kamera sichtlich zu genießen. Wer das Ganze gefilmt hat, wissen wir nicht. Ob es ihr Ehemann Tom Kaulitz war oder Klum einfach nur selbst auf die Aufnahmetaste gedrückt hat, ist unklar. Was dagegen feststeht, ist, dass der Song, zu dem die Model-Mama derart in Stimmung gerät, vom Kolumbianer Sebastián Yatra stammt und "Tacones Rojos" heißt.

Apropos Model-Mama: Derzeit befindet sich Klum in den Dreharbeiten zur mittlerweile 17. Staffel von "Germany's next Topmodel" (GNTM), die unter anderem in Griechenland stattfanden. Ab 3. Februar wird die Sendung ausgestrahlt.

In der neuen Ausgabe der Castingshow soll es einige "revolutionäre" Neuigkeiten geben. So will Klum zum Beispiel ihre "Mädchen" nicht länger "Mädchen" nennen. Das ist angesichts des geänderten Felds an Teilnehmerinnen sicher auch ganz passend. Schließlich fallen bei GNTM diesmal alle Altersschranken. So sind drei Kandidatinnen jenseits der 50 mit von der Partie. Die älteste von ihnen ist 68.