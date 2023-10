Bei ihrem Halloween-Kostüm möchte Heidi Klum auch in diesem Jahr wieder eins draufsetzen. Und das dürfte ihr sicher gelingen, sollte New York tatsächlich "ein paar Straßen sperren" müssen, um ihr mit ihrer Verkleidung Platz zu machen, wie die 50-Jährige nun scherzhaft prophezeit.

Heidi Klum gilt als ungekrönte Königin der Halloween-Kostüme. Und wie mittlerweile in jedem Jahr stellt sich auch 2023 wieder mal die Frage: Kann sie die Originalität ihrer Verkleidungen aus der Vergangenheit abermals übertrumpfen?

Als was haben wir die "Germany's next Topmodel"-Moderatorin nicht schon alles gesehen?! Als Oger-Dame Fiona aus "Shrek" etwa, Jessica Rabbit oder außerirdischen Cyborg. 2022 überraschte sie als überlebensgroßer Wurm, an dessen Seite Ehemann Tom Kaulitz einen Fischer mimte. Und was wird es diesmal sein, wenn sie am 31. Oktober wieder zu ihrer berühmten Halloween-Party in New York lädt?

"Ich bin gerade erst verreist und musste fünf Stunden fliegen. Ich will nicht verraten, wohin, denn dann würde ich einen Hinweis geben. Aber ich musste fünf Stunden an einen mysteriösen Ort fliegen und fünf Stunden zurück - nur um zu sehen, wie es läuft. Es läuft gut. Gott sei Dank!", verriet Klum nun im Gespräch mit "Entertainment Tonight", ohne wirklich etwas zu enthüllen.

"Sehr bunt und außerordentlich groß"

"Den kleinsten Hinweis, den ich geben kann, ist, dass es sehr bunt und außerordentlich groß wird. Ehrlich gesagt, ich male mir aus, dass es gigantisch wird", ergänzte sie. Sicher nicht ganz ernst gemeint fügte sie hinzu, dass man womöglich "ein paar Straßen sperren" müsse, damit sie in ihrem Kostüm auf den roten Teppich gelangen könne.

Nicht nur die Klum-Fans dürften gespannt sein, wie sie in diesem Jahr an Halloween von der 50-Jährigen überrascht werden. Auch das Model selbst erwartet aufgeregt die Reaktionen. Den Erfolg ihres Kostüms messe sie daran, wie das Internet reagiert, verrät Klum: "Wenn GIFs gemacht werden und jeder darüber redet. Wenn es in den Nachrichten ist und Menschen lachen. Dann weiß ich: Okay, das war ein gutes Kostüm."