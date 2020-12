Am Set des "Vogue"-Shootings

Normalerweise hält Heidi Klum ihre vier Kinder aus der Öffentlichkeit heraus. Doch seit ihre älteste Tochter vor wenigen Tagen ihr Model-Debüt in der "Vogue" gefeiert hat, sieht ihre Mutter dies wohl entspannter. Die 47-Jährige teilt ungewöhnlich viele Aufnahmen der 16-jährigen Leni.

Heidi Klum hat auf Instagram ein Familienfoto mit Tochter Leni und ihrer Mutter Erna Klum veröffentlicht. Das Bild zeigt die drei Blondinen hinter den Kulissen des großen Fotoshootings für die deutsche Ausgabe der "Vogue". Leni Klum stand für das Modemagazin mit ihrer Mutter vor der Kamera und feierte damit vor wenigen Tagen ihr Model-Debüt.

Mit dem Foto, auf dem das blonde Dreiergespann fröhlich in einen Spiegel lächelt, verriet Heidi Klum nun, dass ihre Mutter die beiden am Set unterstützte. Erna und Heidi strahlen gemeinsam um die Wette, während Leni der Kamera einen eher verführerischen Blick zuwirft. Doch eines ist sehr auffällig in dem Bild: Die beiden Töchter sehen ihrer jeweiligen Mutter zum Verwechseln ähnlich.

Nun postete die 47-Jährige eine weitere Aufnahme ihrer Tochter Leni. In einem Clip zeigte sie, wie es am Set für das "Vogue"-Shooting herging. Darin posieren die beiden in verschiedenen Outfits mal fröhlich und ausgelassen, mal ernst und hochkonzentriert für die Kameras des Modemagazins.

"Damit du glücklich bist"

Kürzlich hatte Klum bereits ein Foto der drei aus dem Auto gepostet. Doch auf diesem war Tochter Leni durch einen Mund-Nasen-Schutz noch nicht deutlich zu erkennen. Die Privatsphäre ihrer Kinder war und ist Heidi Klum enorm wichtig. Jetzt, da Tochter Leni 16 Jahre alt ist, erteilt sie ihr jedoch ihren Segen, ihren eigenen Weg zu gehen. Nach dem Shooting teilte sie eine weitere Aufnahme mit ihrer Tochter, ein Schwarz-Weiß-Foto, das ebenfalls für die "Vogue" geschossen wurde.

Der 47-Jährigen falle es nach eigener Aussage "ein bisschen schwer", ihre Tochter nun ziehen zu lassen. "Ich glaube, es wird auch noch etwas dauern, bis ich es schaffe, meine schützende Hand nicht mehr über Leni zu halten", sagte sie im "Vogue"-Interview. Schließlich werde sie "für immer alles tun, damit du glücklich bist und sich deine Träume erfüllen".