"Germany’s next Topmodel" ist zurück und damit gleich der erste Aufreger. Kandidatin Elsa mag nur echten Pelz. Wildfüchse wärmen eben so schön. Außerdem wachse der Pelz ja wieder nach, so eine weitere Kandidatin. Heidi Klum nennt die geistigen Totalausfälle ihrer "Määädchen" schlicht: "Meinung". Donnerlittchen, die Dummheit der Woche!

Einst stand meine Urgroßmutter in ihrer liebenswerten Güte vor dem Kleiderschrank, holte einen Fuchspelzkragen heraus und legte ihn mir um den Hals. Sie sagte, den könne man beliebig über alle Mäntel legen, der würde immer prima wärmen. Sie war zu diesem Zeitpunkt weit über 80 Jahre alt und hatte sich wohl Gedanken gemacht, welchem Enkelkind sie welches ihrer Habseligkeiten vererben würde. Zur Auswahl standen ein unvollständiges Kaffeeservice, Sammeltassen aus Polen, bisschen Kokolores und eben der wertvolle Fuchspelzkragen, an dessen Ende noch die Pfötchen baumelten.

Urgroßmutter hatte den Kragen wohl selbst von ihrer Mutter oder Großmutter erhalten. So genau wusste das keiner mehr. Jedenfalls bedankte ich mich artig, weil ich meine Urgroßmutter nicht vor den Kopf stoßen wollte, und übergab den Kragen sofort meiner Mutter, die ihn auf nimmer Wiedersehen in irgendeiner Kommode verschwinden ließ. Das war in den 1980er-Jahren.

Auch jetzt, im Jahre 2023, sprechen wir über Pelz - echten wohlgemerkt. Dass es überall auf der Welt Blitzbirnen gibt, deren Ego weit größer ist als die eigene Dummheit, ist nichts Neues. Peinlich aber wird es, wenn geistigen Tieffliegern regelmäßig eine riesige Plattform geboten wird. So geschehen dieser Tage im Zusammenhang mit der neuen Staffel der ProSieben-Castingshow "Germany’s next Topmodel" (GNTM). Oder wie ein "leidgeplagter Vater", dessen Tochter ein großer Fan der Show ist, in einem Online-Kommentar schreibt: "Die dümmste Sendung im deutschen Sprachraum. (…), die an Einfältigkeit, Substanzlosigkeit und im Fehlen sämtlicher Wertvorstellung mit nichts zu übertreffen ist."

"Der Pelz wächst eh nach"

Seit Jahren polarisiert Heidi Klum mit ihrer Show. Etwa bereits genauso lange hagelt es Kritik. Mit dem Ergebnis: Es ändert sich - überhaupt nichts! Gleich zu Beginn der neuen Staffel sorgt nun eine 18 Jahre alte Kandidatin für Aufruhr im Netz. Ihr Name: Elsa. In ihrer gefühlt grenzenlosen Infantilität blubbert sie in die Kamera, warum sie auf ihre 400 Dollar teure echte Fuchspelzjacke nicht verzichten möchte, welche sie den anderen Kandidatinnen freudestrahlend präsentiert: "Ich liebe echten Pelz. Ich kann auf Pelz auch nicht verzichten. Natürlich tut das wärmen. Ich hab's nicht mit meinen eigenen Händen getötet, das ist mir wichtig."

Unechten Pelz kann Elsa leider nicht tragen, weil der ihr nicht gefalle. Das muss man natürlich verstehen! Die anderen Kandidatinnen, unter ihnen Vegetarierinnen und Veganerinnen kichern verlegen, manche versuchen, die Pelzträgerin zu sensibilisieren und berichten von Dokumentationen, in denen man erfährt, welche Qualen Füchse, Nerze und andere Pelztiere erleiden, die "bei lebendigem Leibe gehäutet werden". Als eine der anderen GNTM-Kandidatinnen schließlich in die kichernde Runde einstimmt: "Ist ja kein Problem, der Pelz wächst eh nach", kann man Leuten nur applaudieren, die der festen Überzeugung sind, die Menschheit verblödet immer mehr.

Ja, es tut schon ein bisschen weh, derlei Dummheit zu begegnen. Da ändert es auch nichts, dass der Sender die Szene herausgeschnitten hat. Denn man kann sie nun selbstverständlich auf Heidis Instagram-Account sehen. Divers will man sich geben, weltoffen und modern. Schließlich gehe man mit der Zeit! Wenn dem aber so wäre, hätten die Verantwortlichen Fuchspelz-Elsa unverzüglich aufgeklärt, dass es 2023 keinen Grund mehr gibt, echten Pelz zu tragen. Und dass die süßen Füchse nicht, wie einige der Kandidatinnen anzunehmen scheinen, fröhlich durch den Wald schlawinern und ihren Pelz ablegen wie Hirsche ihr Geweih, sondern auf Zuchtfarmen in winzigen Käfigen darben. Weil Leuten wie Elsa eben der Kunstpelz auf der Haut nicht genehm ist.

Und wie reagiert Modelmama Heidi Klum auf den Echtpelz-Eklat? Die stellt frei nach Shakespeare theatralische Fragen: "Echtpelz oder Kunstpelz? Fleisch essen oder vegan leben? Viele Kandidatinnen, viele Meinungen!"

Tierquälerei ist keine Meinung!

Liebe Heidi Klum, Tierleid und Tierqual als eine Meinung verkaufen zu wollen, ist nicht nur ewiggestrig und aus der Zeit gefallen, es ist, gemessen an den Enthüllungen von Tierschutzorganisationen wie PETA, zutiefst ignorant, um nicht zu sagen: selten dämlich. Herrlich, wie auf dem eigenen Social-Media-Kanal von "Meinungen" gefaselt wird, die man eben aushalten müsse, und gleichzeitig die eigene Kommentarfunktion ausgeschaltet wird. Tierquälerei ist keine Meinung!

Statt die eigene, riesige Reichweite zu nutzen und junge Menschen über die widerliche Pelztier-Industrie aufzuklären und zu sensibilisieren, wird Elsas ignorantes Geseire als Meinung abgetan. Der Wildfuchs ist ja so schön warm und der unechte Pelz gefällt der Elsa nun mal nicht! Das muss man akzeptieren.

Heidis Show hat, wie auch der oben im Text bereits erwähnte "leidgeplagte Vater" sagt, einen immensen Einfluss auf Jugendliche und junge Erwachsene. Statt die Gehirne der "Määädchen" mit Oberflächlichkeiten zu fluten und sie in ihrem Selbstbild zu manipulieren, würde es Mama Heidi gut zu Gesicht stehen, ihre Reichweite sinnvoll zu nutzen und für die jungen Frauen ein Vorbild zu sein. Das ist ganz einfach. Sie könnte beispielsweise damit beginnen, Tierqual nicht als Lapsus abzutun. Und Elsa von PETA erzählen, die seit Jahren gegen illegale Pelztierfarmen und um mehr Aufklärung kämpfen. Stattdessen heißt es: Ich bin heute leider wieder kein Vorbild für dich. Bis nächste Woche!