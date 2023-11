Rund zwei Wochen ist es her, dass Heinos Frau Hannelore verstorben ist. Nun stand der Sänger erstmals wieder auf der Bühne. Bei seinem Auftritt in der Dresdner Kreuzkirche sind ihm die Trauer und der Schmerz nach dem Schicksalsschlag deutlich anzusehen.

Emotionale Momente beim Konzert von Heino: Gut zwei Wochen nach dem Tod seiner Frau Hannelore hat der Sänger am Freitagabend seine Kirchentour "Die Himmel rühmen" in der Dresdner Kreuzkirche begonnen. Er sang hauptsächlich sakrale und besinnliche Lieder, war teilweise zu Tränen gerührt, wie "Bild" und RTL berichteten. Er habe das Konzert Hannelore gewidmet.

"Ich suche in der ersten Reihe immer nach Hannelore, weil sie da bei allen meinen Konzerten saß", zitiert das Medium den Sänger. "Und dann finde ich sie nicht und mir wird bewusst, dass sie dort nie mehr sitzen wird. Das bricht mir das Herz." Der 84-Jährige kam demnach in einem schwarzen Cut auf die Bühne, nachdem der Leonard-Cohen-Song "Halleluja" gespielt wurde.

Am Rand der Bühne war ein Porträtfoto von Hannelore aufgestellt. Zudem brannte eine Kerze, die mit dem Namenszug "Hannelore" und goldenen Herzen verziert war. Ein Strauß mit 44 roten Rosen sollte die 44 Ehejahre der beiden symbolisieren. Wie RTL berichtet, war dem Sänger die Trauer anzusehen, während des Konzerts wurde ihm auch ein Taschentuch gereicht.

"Hannelore hätte gewollt, dass er weitersingt"

Das erste Konzert sollte ursprünglich am Freitag, dem 17. November, in Mönchengladbach über die Bühne gehen - nur zwei Tage nach der Beerdigung Hannelores. Stattdessen wurde das Konzert in der Kreuzkirche in Dresden angekündigt. Besonders das erste Konzert werde für Heino hochemotional, kündigte sein Manager Helmut Werner an. "Er möchte aber unbedingt auf die Bühne zurückkehren, weil Hannelore gewollt hätte, dass er weitersingt."

Auch für den Musiker selbst sollen die Auftritte hilfreich sein: "Heino braucht jetzt die Zuneigung, den Trost und die Anteilnahme seiner Fans, um seinen unermesslichen Schmerz zu lindern." Die Sängerin und Schauspielerin Hannelore Kramm war am 8. November im Alter von 82 Jahren gestorben.