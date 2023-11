In den vergangenen Tagen machen bereits Meldungen die Runde, der Frau von Volksmusiker Heino gehe es nicht gut. Ja, es wird sogar berichtet, die 81-Jährige, die alle nur als Hannelore kennen, ringe mit dem Tod. Nun ist sie einem Zeitungsbericht zufolge tatsächlich gestorben.

Hannelore Kramm, die Ehefrau von Heinz Georg Kramm, besser bekannt als Heino, ist tot. Das berichtet die "Bild"-Zeitung, zunächst ohne nähere Angaben zu den Quellen ihrer Information. Allerdings hatte sich das Blatt in den vergangenen Tagen bereits über den sich offenbar verschlechternden Gesundheitszustand der 81-Jährigen gut informiert gezeigt. So meldete die Zeitung schon am Dienstag, Hannelore - wie alle sie eigentlich nur nannten - liege im Sterben.

Wie die "Bild"-Zeitung nun schreibt, soll die Frau an der Seite des Volksmusikers tatsächlich schon vor wenigen Tagen aus dem Leben geschieden sein. Sie starb demnach im gemeinsamen Haus des Paares im österreichischen Kitzbühel. Vergangenes Jahr hatte Heino bekannt gegeben, er und seine Frau, die viele Jahre in Bad Münstereifel gelebt hatten, hätten sich auf Hannelores Wunsch dorthin zurückgezogen.

"Wenn ich allein das Sagen hätte, würde ich nach Düsseldorf ziehen", sagte Heino im November 2022. Aber: "Hannelore fühlt sich in Österreich wohler." Seiner Frau bekomme das Klima in der österreichischen Alpen-Gemeinde besser.

Heino ist "am Boden zerstört"

Heino habe sich für die Aufzeichnung einer TV-Show in Berlin befunden, als sich der Gesundheitszustand seiner Frau überraschend schnell verschlechtert habe, berichtet die "Bild"-Zeitung. Er habe den Dreh abgebrochen und sei zu Hannelore geeilt. Ihr Tod lasse ihn "am Boden zerstört" zurück.

Heino und Hannelore hatten 1979 geheiratet. (Foto: picture-alliance / dpa)

Heino und die gebürtige Hannelore Auer hatten sich 1972 kennengelernt. Damals war sie noch in erster Ehe mit Alfred von Auersperg verheiratet. Der Sänger wiederum führte zu diesem Zeitpunkt bereits seine zweite Ehe. Nachdem sich beide einige Jahre später hatten scheiden lassen, traten sie schließlich 1979 gemeinsam vor den Traualtar. Ihre eigene Karriere als Schauspielerin und Sängerin stellte Hannelore seither hintan. Stattdessen fungierte sie zeitweise als Managerin ihres Mannes.

Das Paar blieb kinderlos. Heino brachte jedoch zwei Kinder in die Beziehung mit Hannelore mit ein. Ein 1960 geborener Sohn entstammte seiner ersten Ehe. Eine uneheliche Tochter wurde 1968 geboren. Sie nahm sich 2003 das Leben.

Autounfall und Herzinfarkt

Hannelore hatte schon viele Jahre mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. So litt sie an den Folgen eines schweren Autounfalls, den sie in den 70er-Jahren nur knapp überlebt hatte. Laut "Bild"-Zeitung machten ihr die damaligen Knochenbrüche im Alter derart zu schaffen, dass sie schließlich auf einen Rollator angewiesen war.

2004 ereilte die 1942 in Linz geborene Österreicherin zudem ein schwerer Herzinfarkt. Stents, Bypässe und Medikamente retteten ihr das Leben.

In Interviews sagte Heino oftmals Sätze wie "Ein Leben ohne Hannelore kann und will ich mir nicht vorstellen" oder "Ich möchte einmal vor meiner Hannelore von dieser Welt gehen". Nun muss der 84-Jährige den Verlust seiner Lebensliebe verkraften.