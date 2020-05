In Film- und Fernsehproduktionen der Marke "Der König von St. Pauli" oder "Der große Bellheim" gibt er gern den Haudrauf-Charakter. Doch privat lässt es Heinz Hoenig schon auch mal romantisch angehen. So romantisch, dass er nun mit 68 Jahren sogar noch einmal Nachwuchs erwartet.

Schauspieler Heinz Hoenig hat nach dem tragischen Tod seiner ersten Frau Simone erneut das Liebesglück gefunden. Im März des vergangenen Jahres heiratete der 68-Jährige die examinierte Krankenschwester und Erzieherin Annika Kärsten. Im Interview mit der Zeitschrift "Frau im Spiegel" offenbart der Mime nun ein Geheimnis: Er und seine 33 Jahre jüngere Frau erwarten Anfang Dezember ihr erstes gemeinsames Kind.

In "Das Boot" mimte Hoenig (r.) den Funkmaat Hinrich. (Foto: imago images/Mary Evans)

"Ich könnte die ganze Welt vor Glück umarmen. Ich freue mich so sehr", erklärt Hoenig, der das Geschlecht des Kindes nicht im Vorfeld erfahren möchte. "Ich kann meine Gefühle kaum in Worten ausdrücken."

Zum Frauenarzt geht das Ehepaar Hoenig gemeinsam: "Es ist immer wie ein Wunder, das Kleine zu sehen. Ich bin dann immer ganz gerührt und muss schlucken", so der Schauspieler. "Der Krümel" sei aktuell knapp sieben Zentimeter groß und "alles ist in Ordnung", sagt Hoenig, der das späte Vaterglück als "ein großes Geschenk" bezeichnet.

"Positiv geschockt"

An den Moment, in dem sie ihre Schwangerschaft entdeckte, erinnert sich Annika Kärsten-Hoenig noch genau. "Ich war nach dem Schwangerschaftstest positiv geschockt und überwältigt vor Glück. Ich hatte ihn ganz früh am Morgen gemacht", berichtet die 35-Jährige. Ihren Mann, der zu dem Zeitpunkt noch geschlafen habe, habe sie "dann am Frühstückstisch mit der tollen Neuigkeit überrascht", so Kärsten-Hoenig. "Es ist wie ein Wunder und passt einfach alles: Wir lieben uns, wir sind verheiratet und unser Baby ist die Krönung unserer Liebe."

In "Der König von St. Pauli" sah man Hoenig als Kiez-Rambo. (Foto: imago stock&people)

Der baldige Familienzuwachs sei ein "absolutes Wunschkind", versichert der Schauspieler. "Es kommt noch mal etwas Gigantisches in unser Leben", sagt Hoenig. Auch seine bereits erwachsenen Kinder Paula (32) und Lucas (30) würden sich "aus vollem Herzen" mit ihm freuen - ganz ohne Verwunderung oder Nachfragen.

Gefreut haben soll sich auch Juane, Annikas 13-jährige Tochter. "Sie hat vor Freude geweint und ist schon aufgeregt, bald eine große Schwester zu sein", berichtet ihre schwangere Mutter im Interview. Und sie ergänzt: "Auch meine Oma und mein Opa sind ganz aus dem Häuschen, dass wir Nachwuchs bekommen."

Die Qual der Namenswahl

Der Tatsache, dass seine späten Vaterfreuden für hochgezogene Augenbrauen und Neid sorgen könnten, ist sich Hoenig bewusst. "Viele werden denken oder vielleicht auch sagen: 'Wie, du wirst mit 68 Jahren noch mal Vater?'", gibt er zu. Ihm sei "die Meinung von anderen aber so was von piepegal", fügt er hinzu. "Ich habe gelernt, ein dickes Fell zu bekommen."

Hoenigs erste Frau Simone - hier auf einer Aufnahme mit ihm 1992 - starb vor acht Jahren. (Foto: imago stock&people)

Je einen Namen für ein Mädchen und einen Jungen hat das Ehepaar Hoenig bereits ausgesucht. Die Entscheidung dürfte den beiden allerdings nicht leicht gefallen sein, denn an Ideen hat es offenbar nicht gemangelt. "Ich hatte ungefähr 238 Vorschläge", erinnert sich Hoenig im Interview. "Anni ein paar weniger." Die werdenden Eltern hätten sich am Ende aber "zum Glück" einigen können.

Heinz Hoenig hat in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. So kennt man ihn etwa aus diversen "Tatort"-Folgen oder der Serie "Der König von St. Pauli" ebenso wie aus den Filmen "Das Boot" oder "Der große Bellheim". 2019 nahm er auch an der TV-Show "The Masked Singer" teil.

Mit seiner ersten Frau Simone, der Mutter seiner beiden erwachsenen Kinder, war Hoenig über 20 Jahre lang verheiratet. Sie starb 2012 mit nur 52 Jahren an Herzversagen.