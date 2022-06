Kürzlich meldet sich Helene Fischer zum Ukraine-Krieg zu Wort, sonst hält sich die Sängerin aber nicht erst seit der Geburt ihrer Tochter öffentlich zurück. Nun steht ihr TV-Comeback an - und das begeht sie ausgerechnet in der Show von Florian Silbereisen.

Schlagersängerin Helene Fischer wird ihren ersten großen TV-Auftritt nach der Babypause ausgerechnet in einer Show ihres Ex-Freundes Florian Silbereisen haben. Die 37-Jährige wird am 23. Juli in der Live-Sendung "Das große Schlagercomeback" im Ersten erwartet, wie eine Sprecherin des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) mitteilte.

Florian Silbereisen feiert die "emotionalen und überraschenden Comebacks des Jahres", schilderte der MDR. Außerdem präsentiere er "den ersten großen TV-Auftritt von Helene Fischer 2022". Nach einer großen Tour im Jahr 2018 hatte sich Fischer zurückgezogen - zunächst für eine kreative Pause, dann aufgrund der Corona-Pandemie. Im Herbst 2021 machten erste Gerüchte über eine Schwangerschaft der Sängerin die Runde, im Frühjahr 2022 dann kam ihr erstes Kind, ein Mädchen, zur Welt. In Deutschland ist vorerst nur ein einziger Live-Auftritt von Fischer in diesem Jahr geplant. Am 20. August wird die Sängerin auf dem Gelände der Messe München vor rund 150.000 Fans auf der Bühne stehen. Eine Tournee hat sie für 2023 angekündigt.

Auch Nena ist dabei

Weiter kündigt der Sender in seiner Mitteilung an: "ESC-Legende Nicole kehrt zurück auf die große Fernsehbühne. Nach jahrelanger TV-Pause gibt es ein Wiedersehen mit Nena." Der heute 62-jährige Star der Neuen Deutschen Welle war seit Beginn der Pandemie immer wieder mit fragwürdigen Aussagen zum Thema Corona und im Umfeld von bekannten Verschwörungsideologen und Querdenkern aufgefallen. Im September 2021 dann sagte sie ihre Tournee ab, nachdem im Vorfeld bereits einzelne Konzerte gecancelt worden waren. Nun also kehrt auch sie in die breitere Öffentlichkeit zurück.

Das Publikum von Silbereisens Show kann sich laut Mitteilung dann auch noch auf Maite Kelly, Vicky Leandros, Ross Antony und andere Stars freuen. Die Eurovision-Sendung von ARD und ORF werde live aus der Glashalle der Messe Leipzig übertragen, so der Sender.